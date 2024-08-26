Детали масштабных пожаров в Одесской области 26 августа от ГСЧС

Спасатели тушат пожар в Одесской области. Фото: ГСЧС

Сегодня утром Одесщина подверглась очередной атаке врага, что привело к масштабным пожарам в регионе. После ракетного удара спасатели получили многочисленные вызовы о возгорании, однако из-за длительной воздушной тревоги им пришлось подождать перед выездом на место происшествия.

Об этом в понедельник, 26 августа, сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесчины.

Читайте также:

Ликвидация пожара в результате атаки на Одесчину

Из-за длительной воздушной тревоги сотрудники ГСЧС не могли прибыть сразу на место возгорания, однако при первой возможности выехали на место. Всего в ликвидации последствий утренней вражеской атаки приняли участие 47 спасателей .

"Спасатели не могли сразу выехать из-за продолжения воздушной тревоги, но как только получили разрешение, наши пожарные мгновенно отправились на места пожаров. Несмотря на большие масштабы возгорания, все очаги были оперативно ликвидированы", — отметила пресс-секретарь ГСЧС Марина Аверина.

Спасатели ликвидируют огонь. Фото: ГСЧС Одесчины

Последствия пожара Фото: ГСЧС Одесчины

Атака на Одесчину 26 августа: что известно

Сегодня утром, 26 августа, российские войска нанесли очередной ракетный удар по Одесской области, направленный на энергетическую и гражданскую инфраструктуру региона. Обломки ракет повредили несколько частных домов и значительное количество автомобилей. Прокуроры фиксируют очередное военное преступление россиян.