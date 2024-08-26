Кафе для наркоманів на Одещині: поліція затримала місцевого

Поліцейський оформлює затриманого. Ілюстративне фото: Нацполіція

На Одещині поліція викрила наркопідприємця, який вирішив вести нестандартний бізнес прямо у власній оселі. За оборудки із забороненими речовинами чоловіку може загрожувати до десяти років позбавлення волі.

Про це у понеділок, 26 серпня, повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі злочину

31-річний житель Болградського району вирішив облаштувати на своїй кухні "нарко-кафе". У свій "заклад" чоловік запрошував любителів заборонених речовин. Але на цьому його винахідливість не закінчилася: на присадибній ділянці він вирощував мак і коноплі, доглядав за ними, ніби це була найцінніша городина.

Що вирощував житель Одещини. Фото: Нацполіція

Поліцейські під час обшуку знайшли не лише цілу плантацію маку й конопель, а й готовий канабіс у хаті та пристрої для його вживання. Але після того, як чоловіка посадили під нічний домашній арешт, він посварився із матір'ю та вирішив "віддячити" жінці, підпаливши 375 тюків сіна біля її дому.

Яке покарання

Жителю Одещини правоохоронці оголосили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, а саме:

ч. 1 ст. 317 ККУ — організація місця для незаконного вживання наркотичних засобів, а також надання приміщення з цією метою;

ч. 2 ст. 310 ККУ — незаконне вирощування снодійного маку, незаконний посів та незаконне вирощування конопель у кількості 50 і більше рослин особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 ККУ;

ч. 1 ст. 309 ККУ — незаконне виготовлення, придбання та зберігання наркотичних засобів без мети збуту;

ч. 2 ст. 194 ККУ — умисне знищення чужого майна, вчинене шляхом підпалу.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.