Языковой скандал в Одессе: в ресторане пели российский шансон

Музыкант в ресторане Одессы исполняет русскоязычную песню. Фото: скриншот

В одесском ресторане разгорелся очередной скандал из-за русскоязычных композиций. Так, музыкант исполнял произведения Александра Розенбаума — артиста, публично поддержавшего войну против Украины.

Видео опубликовал в своем Telegram-канале одесский активист Демьян Ганул.

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На видео, которое распространяется по сети, в Одессе музыкант ресторана исполняет песню Розенбаума "Скрипач Моня". Это вызвало возмущение среди украинцев, ведь такие действия противоречат общей позиции общества по осуждению агрессии РФ против Украины.

"Александр Розенбаум поддержал войну в Украине, заявив, что специальная военная операция "была необходимостью и вызвана трагической ситуацией, которая разворачивается в соседней стране", — написал Демьян Ганул.

Отрывок из сообщения Демьяна Ганула. Фото: скриншот

Розенбаум о войне России против Украины

Александр Розенбаум поддержал войну в Украине и неоднократно отмечал, что считает это правильным как инструмент борьбы с якобы фашистским режимом в Киеве. Артист заявлял, что народ России якобы единственный, как никогда раньше. Также он выразил поддержку оккупированному россиянами Донбассу.