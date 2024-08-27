Языковой скандал в Одессе: в ресторане пели российский шансон

Российский шансон в ресторане Одессы — очередной языковой скандал
В одесском ресторане разгорелся очередной скандал из-за русскоязычных композиций. Так, музыкант исполнял произведения Александра Розенбаума — артиста, публично поддержавшего войну против Украины.
Видео опубликовал в своем Telegram-канале одесский активист Демьян Ганул.
Российский шансон в Одессе
На видео, которое распространяется по сети, в Одессе музыкант ресторана исполняет песню Розенбаума "Скрипач Моня". Это вызвало возмущение среди украинцев, ведь такие действия противоречат общей позиции общества по осуждению агрессии РФ против Украины.
"Александр Розенбаум поддержал войну в Украине, заявив, что специальная военная операция "была необходимостью и вызвана трагической ситуацией, которая разворачивается в соседней стране", — написал Демьян Ганул.
Розенбаум о войне России против Украины
Александр Розенбаум поддержал войну в Украине и неоднократно отмечал, что считает это правильным как инструмент борьбы с якобы фашистским режимом в Киеве. Артист заявлял, что народ России якобы единственный, как никогда раньше. Также он выразил поддержку оккупированному россиянами Донбассу.
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