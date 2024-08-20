Співали Катю Лель у караоке в Одесі: деталі мовного скандалу

Дівчата співають у караоке. Ілюстративне фото: Depositphotos

В Одесі стався черговий інцидент з порушення мовного закону. Так, в одному із закладів лунали пісні російської співачки Каті Лель, відомої своїми прокремлівськими поглядами.

Про це на своїй сторінці у Telegram написав одеський активіс Дем'ян Ганул.

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В караоке-барі у центрі Одеси люди замовили пісню російської виконавиці Катерини Чуприніної, відомої як Катя Лель. Персонал проти не був та виконав замовлення клієнтів. Зазначимо, що російська артистка активно підтримує Путіна та ту політику, яку тиран проводить.

"Як мені повідомили, в цьому закладі регулярно просувають російську музику, яка заборонена законом", — написав Дем'ян Ганул.

Караоке російською в Одесі. Фото: скриншот з відео

Зазначимо, що наразі офіційної реакції або заяви від представників закладу у соцмережах не поширювалось.