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Караоке з російськими піснями — черговий мовний скандал у закладі Одеси

20 серпня 2024 11:51
Верзілова Єлизавета - редактор
Співали Катю Лель у караоке в Одесі: деталі мовного скандалу
Дівчата співають у караоке. Ілюстративне фото: Depositphotos
Верзілова Єлизавета - редактор

В Одесі стався черговий інцидент з порушення мовного закону. Так, в одному із закладів лунали пісні російської співачки Каті Лель, відомої своїми прокремлівськими поглядами.

Про це на своїй сторінці у Telegram написав одеський активіс Дем'ян Ганул.

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Деталі скандалу

В караоке-барі у центрі Одеси люди замовили пісню російської виконавиці Катерини Чуприніної, відомої як Катя Лель. Персонал проти не був та виконав замовлення клієнтів. Зазначимо, що російська артистка активно підтримує Путіна та ту політику, яку тиран проводить. 

"Як мені повідомили, в цьому закладі регулярно просувають російську музику, яка заборонена законом", — написав Дем'ян Ганул.

Російські післі в караоке Одеси
Караоке російською в Одесі. Фото: скриншот з відео

Зазначимо, що наразі офіційної реакції або заяви від представників закладу у соцмережах не поширювалось. 

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Одеса російська мова українська мова мовний скандал пісні Новини Одеси Дем’ян Ганул

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