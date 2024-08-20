Пели Катю Лель в караоке в Одессе: детали речевого скандала

Девушки поют в караоке. Иллюстративное фото: Depositphotos

В Одессе произошел очередной инцидент по нарушению языкового закона. Так, в одном из заведений звучали песни русской певицы Кати Лель, известной своими прокремлевскими взглядами.

Об этом на своей странице в Telegram написал одесский активист Демьян Ганул.

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В караоке-баре в центре Одессы люди заказали песню российской исполнительницы Екатерины Чуприниной, известной как Катя Лель. Персонал против не был и выполнил заказ клиентов. Отметим, что российская артистка активно поддерживает Путина и ту политику, которую проводит тиран.

"Как мне сообщили, в этом заведении регулярно продвигают российскую музыку, запрещенную законом", — написал Демьян Ганул.

Караоке на русском в Одессе. Фото: скриншот с видео

Отметим, что официальной реакции или заявления от представителей заведения в соцсетях не распространялось.