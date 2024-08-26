В Измаиле на Одесчине переименовали ул. Красноармейскую: детали

В Измаиле переименовали улицу. Иллюстративное фото: УП

В городе Измаил Одесской области активно продолжается процесс деколонизации и дерусификации. Так, в городе переименовали улицу, ранее носившую название в честь Красной армии.

Об этом говорится на странице в Facebook Деколонизация.Украина.

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Улица Красноармейская в Измаиле теперь ул. Кафедральная. Отметим, что всего с 2016 года в городе переименовали более 200 улиц, названых в честь российских и советских ученых, деятелей культуры и исторических персонажей.

В Измаиле переименовали улицу. Фото: Деколонизация.Украина.

Добавим, что в Одессе также продолжается процесс искоренения названий топонимов, имеющих связь с Советским Союзом или РФ. Последний раз в городе новые названия получили близлежащие переулки и линии бывшей ул. Восьмого марта, которая теперь ул. Викандера и Ларсена.