В Измаиле на Одесчине переименовали ул. Красноармейскую: детали

Избавились от Красной армии — в Одесской области переименовали улицу
В городе Измаил Одесской области активно продолжается процесс деколонизации и дерусификации. Так, в городе переименовали улицу, ранее носившую название в честь Красной армии.
Об этом говорится на странице в Facebook Деколонизация.Украина.
Дерусификация в Одесской области
Улица Красноармейская в Измаиле теперь ул. Кафедральная. Отметим, что всего с 2016 года в городе переименовали более 200 улиц, названых в честь российских и советских ученых, деятелей культуры и исторических персонажей.
Добавим, что в Одессе также продолжается процесс искоренения названий топонимов, имеющих связь с Советским Союзом или РФ. Последний раз в городе новые названия получили близлежащие переулки и линии бывшей ул. Восьмого марта, которая теперь ул. Викандера и Ларсена.
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