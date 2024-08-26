Отключение воды на Одесчине сегодня: Инфоксводоканал

Одесская область без воды — кому стоит позаботиться о запасах
Сегодня, 26 августа, в результате ракетной атаки на Одесчину некоторые населенные пункты региона остались без воды. Вернуть снабжение в дома коммунальщики обещают при первой возможности, однако, сколько времени могут длиться отключения, пока неизвестно.
Об этом в понедельник, 26 августа, сообщили в пресс-службе "Инфоксводоканала".
Отключение воды
Где нет воды сегодня:
- ж/м "Слободка" — все дома;
- с. Нерубайское – все дома;
- с. Усатово — все дома;
- с. Большая Балка — все дома;
- пос. Нати — все дома.
"Также в случае перебоев в энергоснабжении возможны кратковременные отключения или ограничения давления подачи воды в разных районах города. Приносим извинения за временные неудобства и обстоятельства, не зависящие от филиала "Инфоксводоканал", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.
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