Отключение воды на Одесчине сегодня: Инфоксводоканал

В некоторых населенных пунктах Одесской области не будет воды сегодня, 26 августа. Иллюстративное фото: Freepik

Сегодня, 26 августа, в результате ракетной атаки на Одесчину некоторые населенные пункты региона остались без воды. Вернуть снабжение в дома коммунальщики обещают при первой возможности, однако, сколько времени могут длиться отключения, пока неизвестно.

Об этом в понедельник, 26 августа, сообщили в пресс-службе "Инфоксводоканала".

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Сообщение об отключениях. Фото: скриншот

Отключение воды

Где нет воды сегодня:

ж/м "Слободка" — все дома;

с. Нерубайское – все дома;

с. Усатово — все дома;

с. Большая Балка — все дома;

пос. Нати — все дома.

"Также в случае перебоев в энергоснабжении возможны кратковременные отключения или ограничения давления подачи воды в разных районах города. Приносим извинения за временные неудобства и обстоятельства, не зависящие от филиала "Инфоксводоканал", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.