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Одеська область без води — кому варто подбати про запаси

26 серпня 2024 15:02
Верзілова Єлизавета - редактор
Відключення води на Одещині сьогодні: Інфоксводоканал
У деяких населених пунктах Одещини не буде води сьогодні, 26 серпня. Ілюстративне фото: Freepik
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні, 26 серпня, унаслідок ракетної атаки на Одещину деякі населенні пункти регіону залишились без води. Повернути постачання у домівки комунальники обіцяють за першої нагоди, проте скільки часу можуть тривати відключення — наразі невідомо.

Про це у понеділок, 26 серпня, повідомили у пресслужбі "Інфоксводоканала".

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Допис щодо відключень. Фото: скриншот

Відключення води

 Де немає води сьогодні: 

  •  ж/м "Слобідка" — усі будинки;
  • с. Нерубайське  — усі будинки;
  • с. Усатове — усі будинки;
  • с. Велика Балка — усі будинки;
  • сел. Наті — усі будинки.

"Також у разі перебоїв в енергопостачанні, можливі короткочасні відключення або обмеження тиску подачі води у різних районах міста. Приносимо вибачення за тимчасові незручності та обставини, які не залежать від філії "Інфоксводоканал"", — йдеться у повідомлені комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

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