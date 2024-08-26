Відключення води на Одещині сьогодні: Інфоксводоканал

У деяких населених пунктах Одещини не буде води сьогодні, 26 серпня. Ілюстративне фото: Freepik

Сьогодні, 26 серпня, унаслідок ракетної атаки на Одещину деякі населенні пункти регіону залишились без води. Повернути постачання у домівки комунальники обіцяють за першої нагоди, проте скільки часу можуть тривати відключення — наразі невідомо.

Про це у понеділок, 26 серпня, повідомили у пресслужбі "Інфоксводоканала".

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Допис щодо відключень. Фото: скриншот

Відключення води

Де немає води сьогодні:

ж/м "Слобідка" — усі будинки;

с. Нерубайське — усі будинки;

с. Усатове — усі будинки;

с. Велика Балка — усі будинки;

сел. Наті — усі будинки.

"Також у разі перебоїв в енергопостачанні, можливі короткочасні відключення або обмеження тиску подачі води у різних районах міста. Приносимо вибачення за тимчасові незручності та обставини, які не залежать від філії "Інфоксводоканал"", — йдеться у повідомлені комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.