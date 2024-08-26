Відключення води на Одещині сьогодні: Інфоксводоканал

Одеська область без води — кому варто подбати про запаси
Сьогодні, 26 серпня, унаслідок ракетної атаки на Одещину деякі населенні пункти регіону залишились без води. Повернути постачання у домівки комунальники обіцяють за першої нагоди, проте скільки часу можуть тривати відключення — наразі невідомо.
Про це у понеділок, 26 серпня, повідомили у пресслужбі "Інфоксводоканала".
Відключення води
Де немає води сьогодні:
- ж/м "Слобідка" — усі будинки;
- с. Нерубайське — усі будинки;
- с. Усатове — усі будинки;
- с. Велика Балка — усі будинки;
- сел. Наті — усі будинки.
"Також у разі перебоїв в енергопостачанні, можливі короткочасні відключення або обмеження тиску подачі води у різних районах міста. Приносимо вибачення за тимчасові незручності та обставини, які не залежать від філії "Інфоксводоканал"", — йдеться у повідомлені комунальників.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.
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