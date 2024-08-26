В Ізмаїлі на Одещині перейменували вул. Червоноармійську: деталі

В Ізмаїлі перейменували вулицю. Ілюстративне фото: УП

В місті Ізмаїл, що в Одеській області, активно продовжується процес деколонізації та дерусифікації. Так, у місті перейменували вулицю, яка раніше мала назву на честь Червоної армії.

Про це йдеться на сторінці у Facebook Деколонізація.Україна.

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Вулиця Червоноармійська в Ізмаїлі тепер вул. Кафедральна. Зазначимо, що загалом з 2016 року у місті перейменували понад 200 вулиць, які були названі на честь російських та радянських вчених, діячів культури та історичних персонажів.

В Ізмаїлі перейменували вулицю. Фото: Деколонізація.Україна.

Додамо, що в Одесі також активно продовжується процес викорінення назв топонімів, які мають зв'язок з Радянським Союзом чи РФ. Крайній раз у місті нові назви отримали прилеглі провулки та лінії колишньої вул. Восьмого березня, яка тепер вул. Вікандера і Ларсена.