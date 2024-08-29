В Одессе тренер отказался говорить по-украински: детали языкового скандала

Девушка пожаловалась на своего тренера по теннису в Одессе. Фото: скриншот

В Одессе снова разразился языковой скандал — на этот раз из-за отказа тренера по теннису проводить занятия по-украински. Девушка, захотевшая научиться играть, попросила вести занятия на государственном языке, но получила отказ.

Об этом блоггер Мария сообщила на своей странице в соцсети.

Читайте также:

Детали скандала

Книжная блоггерша из Одессы выложила в сеть видео, на котором пожаловалась на обслуживание в городе. Девушка вместе со своим парнем решили научиться играть в теннис, однако найти украиноязычного тренера с первого раза им не удалось .

"Но это оказался действительно очень классный вид спорта. Единственный минус — с нами разговаривали по-русски. И когда мы попросили обслуживать нас на украинском, ну, знаете, в Украине я хотела бы забыть русский. А наш тренер сказал, что не может этого сделать" , — прокомментировала ситуацию автор видео.

В результате пара была вынуждена искать другого тренера в Одессе. По словам Марии, это оказалось сложно, ведь найти специалиста, который проводит занятия по-украински в нашем городе, оказалось непросто. В конце концов, пара приехала на тренировку на другой конец города.

"Наш тренер теперь мужчина из Херсона. Так же когда-то обрусевший, как и мы с моим парнем. Но у него почему-то и челюсть возвращается, и тренировке это не мешает", — делится девушка.

Блогерку возмущает, что в Украине до сих пор нужно просить обслуживание на государственном языке, и даже тогда можно получить отказ. Пока Мария задается вопросом, стоит ли писать жалобу к языковому омбудсмену Тарасу Кременю.