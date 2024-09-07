Незаконна риболовля на озері Сасик завдала збитків у майже мільйон гривень

Виловлена риба в озері Сасик. Фото: Одеський рибоохоронний патруль

Під час рибоохоронного рейду на озері Сасик виявлено грубе порушення правил рибальства. Браконьєри виловили 260 екземплярів судака за допомогою заборонених сіток, завдавши збитків державі на майже мільйон гривень.

Про це у п'ятницю, 6 вересня, повідомили в Одеському рибоохоронному патрулі.

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Повідомлення Одеського рибоохоронного патруля. Фото: скриншот

Деталі незаконної риболовлі

Двоє громадян на гумовому човні з підвісним мотором використовували 10 заборонених сіток для незаконного вилову риби. В результаті рейду було знайдено 260 екземплярів судака. Збитки від браконьєрства склали 932 620 гривень.

Яке покарання за браконьєрство

На порушників складено протоколи за статтею 85, ч. 4 КУпАП за грубе порушення правил рибальства. Риба, знаряддя лову, човен та мотор вилучені, а матеріали передані для відкриття кримінальної справи.

Браконьєри дістають рибу із сіток. Фото: Одеський рибоохоронний патруль

Інспектори виписують штраф браконьєрам. Фото: Одеський рибоохоронний патруль 1 / 2

Які збитки від браконьєрства за серпень

За серпень 2024 року Одеським рибоохоронним патрулем вилучено 836 кг водних біоресурсів, накладено штрафів за постановами органів рибоохорони на суму 6 970 грн та вилучено 159 одиниць заборонених знарядь лову. Збитки, завдані рибному господарству, склали 1 400 690,80 грн.

Повідомлення Одеського рибоохоронного патруля щодо результатів за серпень. Фото: скриншот

Заборона на вилов раків

Зазначимо, що від 10 вересня стартує заборона на вилов раків у річці Дунай та Придунайських озерах. Правило пов'язане із періодом линьки річкових раків та виношування ними ікри. Знімуть заборону — 5 жовтня поточного року.