Фермер з Одещини перекрив річку аби поливати город

На Одещині чоловік перекрив річку. Фото: Нацполіція

На Одещині 51-річний фермер вирішив не морочитися з дозвільними документами та взявся за агротехнічні інновації самостійно. Власноруч перекрив річку Анчокрак дамбою, щоб поливати свій баштан, за що буде відповідати перед судом.

Про це у п'ятницю, 6 вересня, повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Допис поліції. Фото: скриншот

Деталі незаконної діяльності

Як з'ясували поліцейські, ще в червні цього року чоловік взяв екскаватор (без жодних дозволів) і заглибився в русло річки, щоб створити маленьку "водосхему" для своїх баштанних культур. А щоб справа йшла гладко, приховав трубу під землею та майже три місяці безперебійно поливав свої кавуни і дині з природного "резервуару".

Прихована дамба жителя Одещини. Фото: Нацполіція

Для повної реалізації плану фермер найняв працівника, якого переконав, що має всі необхідні документи для роботи. Однак у процесі розслідування з’ясувалося, що жодних дозволів у нього не було, а дії з перекриття річки завдали чималої шкоди. Внаслідок своєї "економії" чоловік заволодів 199,1 кубічними метрами ґрунту з річки, що належить комунальній власності, та суттєво змінив ландшафт на ділянці площею 0,015 га.

Яке покарання

Обвинувальний акт за ч. 1 ст. 239-2 ККУ уже скеровано до суду. Якщо чоловіка визнають винним — йому загрожує до трьох років обмеження волі та, ймовірно, відпустка від улюбленої справи на цілих три роки. Адже право займатися певною діяльністю йому також можуть обмежити.