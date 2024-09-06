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Знову ремонт на узвозі Маринеска в Одесі — трамвайний маршрут "Північ-Південь" призупинять

6 вересня 2024 12:58
Верзілова Єлизавета - редактор
В Одесі трамвай "Північ-Південь" змінить схему руху: причини
Люди біля дорожніх ремонтних робіт. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Верзілова Єлизавета - редактор

Вже цього місяця трамвайний маршрут "Північ-Південь", що з'єднує селище Котовського і Таїрова через центр Одеси, буде призупинено. На узвозі Маринеска проводитимуть дренажні роботи

Про це повідомив директор КП "Одесміськелектротранс" Микола Літовчук.

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Через ремонтні роботи трамвайний маршрут №7 буде курсувати за скороченою схемою руху. Водночас у КП не зазначають точну дату відновлення повного сполучення "Північ-Південь". 

"Роботи з дренажу схилу розпочнуться у вересні, до цього часу ми перекриємо рух трамваїв. Маршрут №7 курсуватиме за скороченими напрямками: до Пересипського мосту та Старосінної площі. Скільки триватимуть обмеження, стане зрозуміло в процесі виконання робіт", — зазначив Літовчук.

Через просідання рейок на маршруті №7 зняли з експлуатації трисекційні трамваї К1Т316 і "Одісей МАХ", які були спеціально придбані для цього проєкту. Наразі вони обслуговують маршрути, що сполучають центр міста і Фонтан. Натомість, маршрут №7 тимчасово обслуговують старі односекційні вагони.

Ремонт на узвозі Маринеска

Нагадаємо, що капітальний ремонт узвозу був завершений влітку 2020 року та обійшовся місту у 72 млн грн. Головним підрядником виступала компанія "Ростдорстрой", яка надала гарантію на 10 років. Цей ремонт був важливим для запуску довгоочікуваного маршруту "Північ-Південь", що стартував у вересні 2022 року.

Знову ремонт на узвозі Маринеска в Одесі — трамвайний маршрут "Північ-Південь" призупинять - фото 1
Авто на узвозі Маринеска. Фото: PhotoBuildings
Знову ремонт на узвозі Маринеска в Одесі — трамвайний маршрут "Північ-Південь" призупинять - фото 2
Перелік запланованих робіт на узвозі Маринеска на 2023р. Фото: скриншот / Одеська міська рада — Трансляції

Однак під час будівництва житлового комплексу ITown компанія "Простір" знесла підпірну стінку, через що узвіз почав зсуватися. Хоча забудовника зобов'язали відновити стінку, причиною проблеми також назвали стару зливову систему та дренажні канали, які не були враховані підрядником "Ростдорстрой". Через сповзання схилу трамвайні рейки просіли на 44 см.

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