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У ДТП на трасі Київ-Одеса загинуло двоє дітей — подробиці жахливої аварії

6 вересня 2024 12:19
Верзілова Єлизавета - редактор
Загинули діти у ДТП на трасі Київ-Одеса: подробиці
На трасі Київ-Одеса сталась аварія, у якій загинули діти. Фото: Нацполіція
Верзілова Єлизавета - редактор

На трасі Київ-Одеса поблизу села Малинівка сталася смертельна аварія — легкове авто зіткнулось із фурою. В результаті загинули двоє дітей, а двох чоловіків доправили до лікарні. 

Про це у п'ятницю, 6 вересня, повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі ДТП

Поліція попередньо встановила, що 5 вересня близько 18:00 водій легкового автомобіля BMW, прямуючи з Житомирщини до Одеси зі своїми синами на відпочинок, перевищив швидкість на слизькій від дощу дорозі. Авто занесло, а чоловік не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. Там BMW зіткнувся з вантажівкою IVECO, якою кермував житель Волинської області.

Загинули діти у ДТП Київ-Одеса
Машина перекинулась на узбіччя. Фото: Нацполіція

Внаслідок зіткнення загинули двоє синів водія BMW, віком 10 і 16 років. Обидва водії, з різними травмами, були доставлені до лікарні. Тест на алкоголь показав, що чоловіки були тверезі.

Смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса: загинули діти
Поліція та швидка на місці аварії. Фото: Нацполіція

Дії поліції

На місці події працювали слідчо-оперативні групи поліції. Транспортні засоби вилучили для подальшого розслідування, а також було призначено низку експертиз для встановлення всіх обставин аварії. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб).

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