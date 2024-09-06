Загинули діти у ДТП на трасі Київ-Одеса: подробиці

На трасі Київ-Одеса сталась аварія, у якій загинули діти. Фото: Нацполіція

На трасі Київ-Одеса поблизу села Малинівка сталася смертельна аварія — легкове авто зіткнулось із фурою. В результаті загинули двоє дітей, а двох чоловіків доправили до лікарні.

Про це у п'ятницю, 6 вересня, повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

Читайте також:

Деталі ДТП

Поліція попередньо встановила, що 5 вересня близько 18:00 водій легкового автомобіля BMW, прямуючи з Житомирщини до Одеси зі своїми синами на відпочинок, перевищив швидкість на слизькій від дощу дорозі. Авто занесло, а чоловік не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. Там BMW зіткнувся з вантажівкою IVECO, якою кермував житель Волинської області.

Машина перекинулась на узбіччя. Фото: Нацполіція

Внаслідок зіткнення загинули двоє синів водія BMW, віком 10 і 16 років. Обидва водії, з різними травмами, були доставлені до лікарні. Тест на алкоголь показав, що чоловіки були тверезі.

Поліція та швидка на місці аварії. Фото: Нацполіція

Дії поліції

На місці події працювали слідчо-оперативні групи поліції. Транспортні засоби вилучили для подальшого розслідування, а також було призначено низку експертиз для встановлення всіх обставин аварії. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб).