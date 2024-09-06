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Скандал на сесії Одеської облради — подушка з грошима та пір'ям у президії

6 вересня 2024 11:41
Верзілова Єлизавета - редактор
Сесія Одеської обларди: у Діденка кинули подушку із грошима
Подушка з грошима на сесії Одеської облради. Фото: скриншот
Верзілова Єлизавета - редактор

На сесії Одеської обласної ради стався скандал, який одразу поширився у соцмережах. Так, голові облради Григорію Діденку кинули подушку, набиту не тільки пір'ям — а ще й купою валюти. 

Про це повідомляють  користувачі соцмереж.

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Голова фракції "Європейська солідарність" Михайло Шмушкович кинув у президію подушку, набиту грошима і пір'ям, адресовану голові облради Григорію Діденку.

 "Це подарунок від нашої фракції, щоб вам краще спалося вночі", — сказав Михайло Шмушкович. 

Діденко, не довго думаючи, повернув подушку назад у зал, і в результаті пір'я та гроші, які були всередині, розлетілись по підлозі. Під час  цього депутатка Юлія Чухало продовжувала свій виступ, звертаючись до Григорія Діденка з темою його обвинувачень. Засідання перетворилося на справжній скандал та додало лише більшого розголосу навколо справи щодо підозри у незаконному збагаченні голови облради.

Григорій Діденко: скандал із закупівлями

Зазначимо, що НАБУ проводило обшуки за місцем проживання голови Одеської обласної ради Григорія Діденка, його помічниці Лілії Томашевської та одного з депутатів облради. Причиною стали підозри в корупційних схемах, пов’язаних із реставрацією Одеського обласного лікувально-фізкультурного диспансеру. 

Скандал на сесії Одеської облради — подушка з грошима та пір'ям у президії - фото 1
Григорій Діденко. Фото: Одеська обласна рада

За даними слідства, посадовці облради змовилися з представниками компанії ТОВ "Главбуд проект" та уклали прямий договір без проведення відкритих торгів. Вартість робіт ділки значно завищили до 50,3 млн грн. Департамент стратегічних розслідувань розпочав слідство за ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення та розтрата бюджетних коштів). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

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