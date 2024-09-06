Сессия Одесской обларды: в Диденко бросили подушку с деньгами

Подушка с деньгами на сессии Одесского облсовета. Фото: скриншот

На сессии Одесского областного совета произошел скандал, сразу распространившийся в соцсетях. Так, председателю облсовета Григорию Диденко бросили подушку, набитую не только перьями — но и кучей валюты.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

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Глава фракции "Европейская солидарность" Михаил Шмушкович бросил в президиум подушку, набитую деньгами и перьями, адресованную председателю облсовета Григорию Диденко.

"Это подарок от нашей фракции, чтобы вам лучше спалось ночью", — сказал Михаил Шмушкович.

Диденко, не долго думая, повернул подушку обратно в зал, и в результате находившиеся внутри перья и деньги разлетелись по полу. Во время этого депутат Юлия Чухало продолжала свое выступление, обращаясь к Григорию Диденко с темой его обвинений. Заседание превратилось в настоящий скандал и добавило лишь большую огласку вокруг дела о подозрении в незаконном обогащении председателя облсовета.

Григорий Диденко: скандал с закупками

Отметим, что НАБУ проводило обыски по месту жительства председателя Одесского областного совета Григория Диденко, его помощницы Лилии Томашевской и одного из депутатов облсовета. Причиной послужили подозрения в коррупционных схемах, связанных с реставрацией Одесского областного лечебно-физкультурного диспансера.

Григорий Диденко. Фото: Одесский областной совет

По данным следствия, чиновники облсовета сговорились с представителями компании ООО "Главстрой проект" и заключили прямой договор без проведения открытых торгов. Стоимость работ дельца значительно завысили до 50,3 млн грн. Департамент стратегических расследований начал следствие по ч. 4 ст. 191 УК Украины (присвоение и растрата бюджетных средств). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет.