Обшуки у голови Одеської облради Діденка: причини

Григорій Діденко. Фото: Одеська обласна рада

НАБУ проводить обшуки за місцем проживання голови Одеської обласної ради Григорія Діденка, його помічниці Лілії Томашевської та одного з депутатів облради. Причиною стали підозри в корупційних схемах, пов’язаних із реставрацією Одеського обласного лікувально-фізкультурного диспансеру.

Про це повідомила одеська журналістка Ірина Гриб.

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Деталі справи

Тендер на розробку проекту ремонтно-реставраційних робіт у фіздиспансері оголосили ще у 2021 році. Будівля розташована у пам'ятці архітектури — особняку Когана-Бернштейна на пров. 2-й Куліковський, 4. За даними слідства, посадовці облради змовилися з представниками компанії ТОВ "Главбуд проект" та уклали прямий договір без проведення відкритих торгів. Вартість робіт ділки значно завищили до 50,3 млн грн.

Оголошення тендеру на розробку проєкту. Фото: скриншот

Крім того, в системі електроних закупівель Prozorro начебто з міркуваннь національної безпеки не були опубліковані ані назва, ані предмет закупівлі чи текст договору. Тож, департамент стратегічних розслідувань розпочав слідство за ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення та розтрата бюджетних коштів). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.