Організація незаконного перетину кордону: Одещина у лідерах

Українські прикордонники на річці. Ілюстративне фото: ДПСУ

Одеська область лідирує за кількістю справ щодо незаконного перетину кордону. Лише за поточний рік у нашому регіоні викрили найбільше ділків, які займаються організацією втеч ухилянтів за межі України.

Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

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Андрій Костін підкреслив, що Одеська область є одним з найбільш ризикованих регіонів, де ситуація з незаконним перетином кордону є особливо гострою. Основною проблемою є нестача належних ресурсів ДПСУ.

"Велика кількість прикордонників постійно воює в Силах оборони. Їм треба допомогти і з технічним оснащенням кордону, який є між контрольно-пропускними пунктами, і з фізичним захистом кордону. На це потрібні гроші та час. Я вважаю, що їм треба це виділити й почати це з найбільш ризикованих ділянок", — сказав Андрій Костін.

Генпрокурор додав, що за шість місяців 2024 року до суду скерували шість обвинувальних актів щодо організаторів незаконного перетину кордону. Це є найбільшими показником серед регіонів України.