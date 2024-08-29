Організація незаконного перетину кордону: Одещина у лідерах

Лідер серед ухилянтів — Одещина у топі антирейтингу з втікачів за кордон
Одеська область лідирує за кількістю справ щодо незаконного перетину кордону. Лише за поточний рік у нашому регіоні викрили найбільше ділків, які займаються організацією втеч ухилянтів за межі України.
Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.
Проблема незаконного перетину кордону на Одещині
Андрій Костін підкреслив, що Одеська область є одним з найбільш ризикованих регіонів, де ситуація з незаконним перетином кордону є особливо гострою. Основною проблемою є нестача належних ресурсів ДПСУ.
"Велика кількість прикордонників постійно воює в Силах оборони. Їм треба допомогти і з технічним оснащенням кордону, який є між контрольно-пропускними пунктами, і з фізичним захистом кордону. На це потрібні гроші та час. Я вважаю, що їм треба це виділити й почати це з найбільш ризикованих ділянок", — сказав Андрій Костін.
Генпрокурор додав, що за шість місяців 2024 року до суду скерували шість обвинувальних актів щодо організаторів незаконного перетину кордону. Це є найбільшими показником серед регіонів України.
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