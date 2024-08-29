Фура,що везла туші собак до Одеси, потрапила у ДТП: деталі

Місце ДТП у Миколаєві. Фото: Новини-N

У центрі Миколаєва вантажівка , що прямувала до Одеси, потрапила в аварію. У кузові автомобіля, за накладними, знаходилося 2,5 тонни заморожених туш собак.

Цю інформацію підтвердив кореспондент видання "Новини-N", який був на місці події.

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Згідно з документами, місцем призначення вантажівки Renault Master була Одеса. Наразі невідомо, хто замовив такий специфічний товар і для чого. Офіційних коментарів поки що не було.