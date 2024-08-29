Фура, везшая туши собак в Одессу, попала в ДТП: детали

Груженая собачьими тушами — фура, которая ехала в Одессу, попала в ДТП
29 августа 2024 11:41
Место ДТП в Николаеве. Фото: Новости-N
В центре Николаева грузовик, направлявшийся в Одессу, попал в аварию. В кузове автомобиля, по накладным, находилось 2,5 тонны замороженных туш собак.
Эту информацию подтвердил корреспондент издания "Новости-N", который был на месте происшествия.
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Согласно документам, местом назначения грузовика Renault Master была Одесса. Пока неизвестно, кто заказал такой специфический товар и для чего. Официальных комментариев пока не было.
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