Фура, везшая туши собак в Одессу, попала в ДТП: детали

Место ДТП в Николаеве. Фото: Новости-N

В центре Николаева грузовик, направлявшийся в Одессу, попал в аварию. В кузове автомобиля, по накладным, находилось 2,5 тонны замороженных туш собак.

Эту информацию подтвердил корреспондент издания "Новости-N", который был на месте происшествия.

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Согласно документам, местом назначения грузовика Renault Master была Одесса. Пока неизвестно, кто заказал такой специфический товар и для чего. Официальных комментариев пока не было.