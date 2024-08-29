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Долг перед государством в 19 млн грн — на Одесчине будут судить экспортера

29 августа 2024 11:27
Верзилова Єлизавета - редактор
Экспортера в Одесской области будут судить за неуплату налогов: детали
В Одессе разоблачили предпринимателя на неуплате налогов. Иллюстративное фото: agropolit.com
Верзилова Єлизавета - редактор

Прокуроры завершили расследование в отношении директора сельскохозяйственного предприятия в Одесской области. Его обвиняют в неуплате налогов, а обвинительный акт уже направлен в суд.

Об этом в четверг, 29 августа, сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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В чем обвиняется

Директор компании, продающей зерно оптом, сознательно не заплатил налог на прибыль. Он не указал в отчетности за первый квартал 2024 года часть дохода от продажи 7,5 тысячи тонн соевых бобов, которые были отправлены на Сейшельские острова морским путем. На самом деле компания продала гораздо больше продукции, чем показала в официальных документах, и соответственно должна заплатить большие налоги.

Будут судить экспортера в Одесской области
Сообщение прокуратуры. Фото: скриншот

Последствия и наказание

В результате таких неправомерных действий в госбюджет не поступило почти 19 млн грн налогов. В настоящее время экспортер возместил нанесенный государству ущерб в полном объеме. Ему инкриминировано уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах ч. 3 ст. 212 УК Украины. Это преступление карается штрафом до 255 тыс. грн.

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11:41 Груженая собачьими тушами — фура, которая ехала в Одессу, попала в ДТП

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