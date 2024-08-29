Угроза обстрелов из морей сегодня: флот россиян по состоянию на 29 августа

Высокая угроза обстрелов с морей — сколько ракетоносителей оккупантов на дежурстве сегодня
В акватории Черного моря в четверг, 29 августа, подстерегает снаряженный ракетоноситель ЧФ РФ. Также враг увеличил количество боевых кораблей на дежурстве в Средиземном море. В случае сигнала воздушной тревоги следует последовать в укрытие, ведь территории Украины ракеты достигают за считанные минуты.
Об этом в четверг, 29 августа, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.
Корабли врага в морях
- Черное море — в акватории караулит вражеский ракетоноситель с общим залпом до четырех "Калибров".
- Азовское море — нет российского флота;
- Средиземное море — три боевых корабля на дежурстве, один из которых — ракетоноситель с общим залпом до восьми ракет "Калибр" .
Ракеты "Калибр" на вооружении ЧФ РФ
Калибр — это семейство крылатых ракет, разработанных российским конструкторским бюро Новатор. Так, на вооружении флота РФ есть:
- ракетные комплексы Калибр для вооружения подлодок (Калибр-ПЛЭ, экспортное обозначение Club-S);
- ракетные комплексы для вооружения боевых надводных кораблей (Калибр-НКЭ, экспортное обозначение Club-N).
На подводных лодках ракеты стартуют с торпедных аппаратов калибра 533 мм с глубины 30-40 м. А на надводных кораблях — с унифицированных подпалубных вертикальных пусковых установок или с палубных установок. Согласно имеющейся в открытых источниках информации, дальность стрельбы ракетами "Калибр" по морским целям достигает 375 км, а по наземным — 2 600 км.
Читайте Новини.LIVE!