Угроза обстрелов из морей сегодня: флот россиян по состоянию на 29 августа

Боевые корабли на дежурстве в море. Иллюстративное фото: росСМИ

В акватории Черного моря в четверг, 29 августа, подстерегает снаряженный ракетоноситель ЧФ РФ. Также враг увеличил количество боевых кораблей на дежурстве в Средиземном море. В случае сигнала воздушной тревоги следует последовать в укрытие, ведь территории Украины ракеты достигают за считанные минуты.

Об этом в четверг, 29 августа, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Черное море — в акватории караулит вражеский ракетоноситель с общим залпом до четырех "Калибров" .

. Азовское море — нет российского флота;

Средиземное море — три боевых корабля на дежурстве, один из которых — ракетоноситель с общим залпом до восьми ракет "Калибр" .

Информация о вражеском флоте на 29 августа. Фото: ВМС ВСУ

Ракеты "Калибр" на вооружении ЧФ РФ

Калибр — это семейство крылатых ракет, разработанных российским конструкторским бюро Новатор. Так, на вооружении флота РФ есть:

ракетные комплексы Калибр для вооружения подлодок (Калибр-ПЛЭ, экспортное обозначение Club-S);

ракетные комплексы для вооружения боевых надводных кораблей (Калибр-НКЭ, экспортное обозначение Club-N).

Информация о ракетах "Калибр". Фото: NV

На подводных лодках ракеты стартуют с торпедных аппаратов калибра 533 мм с глубины 30-40 м. А на надводных кораблях — с унифицированных подпалубных вертикальных пусковых установок или с палубных установок. Согласно имеющейся в открытых источниках информации, дальность стрельбы ракетами "Калибр" по морским целям достигает 375 км, а по наземным — 2 600 км.