Отключение света в Одессе на 29 августа: адреса

Специалисты ДТЭК ремонтируют электросети. Иллюстративное фото: ДТЭК

Сегодня, 29 августа, кроме стабилизационных отключений, тысячи одесситов будут без света из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики работают на сетях, поэтому электроснабжение большинства горожанам обещают вернуть до 19:00, однако некоторые без электроэнергии будут до поздней ночи. Отметим, что время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом в четверг, 29 августа, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Где нет света из-за ремонта

Северный РЭС:

ул. Бувалкина Владислава (Генерала Бочарова), 21а, 21;

ул. Жолио Кюри, 22, 22а, 24а.

Работы до 17:00

ул. Семена Палия, 118;

ул. Бувалкина Владислава (Генерала Бочарова), 23, 45, 47, 53;

Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 72 — 103;

ул. Жевахова гора, 3а, 11, 13, 17 - 61А, 81;

Локомотивная, 1 — 27;

пер. Савранский (Большевицкий), 3 - 10;

Карышковского, 2 — 60;

ул. Жевахова, 4 — 12;

Рыночная, 7;

Балтская дорога, 28;

пер. 1-й Балтский, 1 — 11;

пер. 2-й Балтский, 1 — 32;

пер. 3-й Балтский, 1 — 39;

пер. 4-й Балтский, 2 — 14;

пер. 5-й Балтский, 7 — 25;

пер. 6-й Балтский — все дома;

пер. 7-й Балтский, 1 — 14;

пер. 8-й Балтский, 1 — 11;

ул. 2-я Пересыпская, 3 — 30;

ул. 3-я Пересыпская, 19 — 27;

ул. 4-я Пересыпская, 1 — 28;

ул. 5-я Пересыпская, 2 — 35;

ул. 7-я Пересыпская, 8 — 50А;

ул. 9-я Пересыпская, 3а — 14А;

пер. 1-й Черноморский, 3 — 44А;

пер. 2-й Черноморский, 1 — 34;

пер. 3-й Черноморский, 1 — 34;

пер. 4-й Черноморский, 1 — 43;

пер. 5-й Черноморский, 1 — 19/10;

пер. 6-й Черноморский, 1 — 10;

пер. 7-й Черноморский, 1 — 8;

пер. 8-й Черноморский, 1 — 54;

пер. 9-й Черноморский, 6 — 18;

пер. 10-й Черноморский, 1 — 20;

пер. 13-й Черноморский, 1 — 44;

ул. 10-я линия на жилом массиве, 4 — 18;

ул. 11-я линия на жилом массиве, 7 — 16;

ул. 12-я линия на жилом массиве, 14 — 18;

ул. 9-я линия на жилом массиве, 11 — 18А;

ул. Керченская, 101 — 131;

пер. 2-й Керченский, 1 — 15;

ул. Капитана Кузнецова, 92 — 102.

Работы до 19:00

Академика Заболотного, 54 — 66, все корпуса;

Академика Сахарова, 34, 36;

ул. Семена Палия, 21, 103 — 113, все корпуса;

ул. Высоцкого, 1 — 11, все корпуса.

Работы до 23:00

Южный РЭС:

ул. Левитана, 123б;

ул. Окружная, 3, 7 — 20;

ул. Симоненко, 1, 11а;

ул. Одесской громады (Авдеева-Черноморского), 4л, 8, 8г, 19/8;

ул. Урожайная, 4 — 38;

дорога Фонтанская, 30/32, 30А, 30Б, 30В, 69/12, 69/14, 69/2;

пер. Мореходный, 13;

ул. Чубаевская, 11, 11/а/1, 11б, 11в, 11г;

ул. Валерия Самофалова (Каманина), 1в — 15ж;

ул. Леваневского, 9а — 48;

ул. Литературная, 1, 21/1;

Кортацци переулок (пер. Каманина), 8/корп.3;

пер. Компасный, 1 — 21.

Работы до 20:00

Центральный РЭС:

ул. Гранатная, 28 — 54;

ул. Дубовая, 1 — 31;

ул. Профсоюзная, 2 — 34/1;

ул. Пшеничная, 7 — 24;

ул. Радостная, 32 — 54;

ул. Святослава Рихтера, 35 — 65/корп.1;

ул. Александра Белостенного (Трудовых Резервов), 1 — 10;

ул. Туристская, 20 — 46;

пер. 1-й Кипарисный, 2, 4;

пер. 3-й Кипарисный, 1 — 4;

пер. Джутовой, 1 — 10а;

пер. Конструкторский, 1 — 11;

Литавровый переулок (пер. Москвина), 1 — 12;

пер. Радиальный, 1 — 12.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом: