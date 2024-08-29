Відключення світла в Одесі на 29 серпня: адреси

Фахівці ДТЕК ремонтують електромережі. Ілюстративне фото: ДТЕК

Сьогодні, 29 серпня, окрім стабілізаційних відключень, тисячі одеситів будуть без світла через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож електропостачання більшості містянам обіцяють повернути до 19:00, однак дехто без електроенергії буде до пізньої ночі. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.

Про це у четвер, 29 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ:

вул. Бувалкіна Владислава (Генерала Бочарова), 21а, 21;

вул. Жоліо Кюрі, 22, 22а, 24а.

Роботи до 17:00

вул. Семена Палія, 118;

вул. Бувалкіна Владислава (Генерала Бочарова), 23, 45, 47, 53;

Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 72 — 103;

вул. Жевахова гора, 3а, 11, 13, 17 — 61А, 81;

Локомотивна, 1 — 27;

пров. Савранський (Більшовицький), 3 — 10;

Каришковського, 2 — 60;

вул. Жевахова, 4 — 12;

Ринкова, 7;

Балтська дорога, 28;

пров. 1-й Балтський, 1 — 11;

пров. 2-й Балтський, 1 — 32;

пров. 3-й Балтський, 1 — 39;

пров. 4-й Балтський, 2 — 14;

пров. 5-й Балтський, 7 — 25;

пров. 6-й Балтський — усі будинки;

пров. 7-й Балтський, 1 — 14;

пров. 8-й Балтський, 1 — 11;

вул. 2-а Пересипська, 3 — 30;

вул. 3-я Пересипська, 19 — 27;

вул. 4-а Пересипська, 1 — 28;

вул. 5-а Пересипська, 2 — 35;

вул. 7-а Пересипська, 8 — 50А;

вул. 9-а Пересипська, 3а — 14А;

пров. 1-й Чорноморський, 3 — 44А;

пров. 2-й Чорноморський, 1 — 34;

пров. 3-й Чорноморський, 1 — 34;

пров. 4-й Чорноморський, 1 — 43;

пров. 5-й Чорноморський, 1 — 19/10;

пров. 6-й Чорноморський, 1 — 10;

пров. 7-й Чорноморський, 1 — 8;

пров. 8-й Чорноморський, 1 — 54;

пров. 9-й Чорноморський, 6 — 18;

пров. 10-й Чорноморський, 1 — 20;

пров. 13-й Чорноморський, 1 — 44;

вул. 10-а лінія на житловому масиві, 4 — 18;

вул. 11-а лінія на житловому масиві, 7 — 16;

вул. 12-а лінія на житловому масиві, 14 — 18;

вул. 9-а лінія на житловому масиві, 11 — 18А;

вул. Керченська, 101 — 131;

пров. 2-й Керченський, 1 — 15;

вул. Капітана Кузнєцова, 92 — 102.

Роботи до 19:00

Академіка Заболотного, 54 — 66, усі корпуси;

Академіка Сахарова, 34, 36;

вул. Семена Палія, 21, 103 — 113, усі корпуси;

вул. Висоцького, 1 — 11, усі корпуси.

Роботи до 23:00

Південний РЕМ:

вул. Левітана, 123б;

вул. Окружна, 3, 7 — 20;

вул. Симоненка, 1, 11а;

вул. Одеської громади (Авдєєва-Чорноморського), 4л, 8, 8г, 19/8;

вул. Урожайна, 4 — 38;

дорога Фонтанська, 30/32, 30А, 30Б, 30В, 69/12, 69/14, 69/2;

пров. Морехідний, 13;

вул. Чубаївська, 11, 11/а/1, 11б, 11в, 11г;

вул. Валерія Самофалова (Каманіна), 1в — 15ж;

вул. Леваневського, 9а — 48;

вул. Літературна, 1, 21/1;

Кортацці провулок (пров. Каманіна), 8/корп.3;

пров. Компасний, 1 — 21.

Роботи до 20:00

Центральний РЕМ:

вул. Гранатна, 28 — 54;

вул. Дубова, 1 — 31;

вул. Профспілкова, 2 — 34/1;

вул. Пшенична, 7 — 24;

вул. Радісна, 32 — 54;

вул. Святослава Ріхтера, 35 — 65/корп.1;

вул. Олександра Білостінного (Трудових Резервів), 1 — 10;

вул. Туристська, 20 — 46;

пров. 1-й Кипарисний, 2, 4;

пров. 3-й Кипарисний, 1 — 4;

пров. Джутовий, 1 — 10а;

пров. Конструкторський, 1 — 11;

Литавровий провулок (пров. Москвіна), 1 — 12;

пров. Радіальний, 1 — 12.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб: