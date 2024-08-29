Відключення світла в Одесі на 29 серпня: адреси

Тисячі одеситів будуть без світла до вечора — адреси ремонтів на сьогодні
Сьогодні, 29 серпня, окрім стабілізаційних відключень, тисячі одеситів будуть без світла через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож електропостачання більшості містянам обіцяють повернути до 19:00, однак дехто без електроенергії буде до пізньої ночі. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.
Про це у четвер, 29 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
Де немає світла через ремонт
Північний РЕМ:
- вул. Бувалкіна Владислава (Генерала Бочарова), 21а, 21;
- вул. Жоліо Кюрі, 22, 22а, 24а.
Роботи до 17:00
- вул. Семена Палія, 118;
- вул. Бувалкіна Владислава (Генерала Бочарова), 23, 45, 47, 53;
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 72 — 103;
- вул. Жевахова гора, 3а, 11, 13, 17 — 61А, 81;
- Локомотивна, 1 — 27;
- пров. Савранський (Більшовицький), 3 — 10;
- Каришковського, 2 — 60;
- вул. Жевахова, 4 — 12;
- Ринкова, 7;
- Балтська дорога, 28;
- пров. 1-й Балтський, 1 — 11;
- пров. 2-й Балтський, 1 — 32;
- пров. 3-й Балтський, 1 — 39;
- пров. 4-й Балтський, 2 — 14;
- пров. 5-й Балтський, 7 — 25;
- пров. 6-й Балтський — усі будинки;
- пров. 7-й Балтський, 1 — 14;
- пров. 8-й Балтський, 1 — 11;
- вул. 2-а Пересипська, 3 — 30;
- вул. 3-я Пересипська, 19 — 27;
- вул. 4-а Пересипська, 1 — 28;
- вул. 5-а Пересипська, 2 — 35;
- вул. 7-а Пересипська, 8 — 50А;
- вул. 9-а Пересипська, 3а — 14А;
- пров. 1-й Чорноморський, 3 — 44А;
- пров. 2-й Чорноморський, 1 — 34;
- пров. 3-й Чорноморський, 1 — 34;
- пров. 4-й Чорноморський, 1 — 43;
- пров. 5-й Чорноморський, 1 — 19/10;
- пров. 6-й Чорноморський, 1 — 10;
- пров. 7-й Чорноморський, 1 — 8;
- пров. 8-й Чорноморський, 1 — 54;
- пров. 9-й Чорноморський, 6 — 18;
- пров. 10-й Чорноморський, 1 — 20;
- пров. 13-й Чорноморський, 1 — 44;
- вул. 10-а лінія на житловому масиві, 4 — 18;
- вул. 11-а лінія на житловому масиві, 7 — 16;
- вул. 12-а лінія на житловому масиві, 14 — 18;
- вул. 9-а лінія на житловому масиві, 11 — 18А;
- вул. Керченська, 101 — 131;
- пров. 2-й Керченський, 1 — 15;
- вул. Капітана Кузнєцова, 92 — 102.
Роботи до 19:00
- Академіка Заболотного, 54 — 66, усі корпуси;
- Академіка Сахарова, 34, 36;
- вул. Семена Палія, 21, 103 — 113, усі корпуси;
- вул. Висоцького, 1 — 11, усі корпуси.
Роботи до 23:00
Південний РЕМ:
- вул. Левітана, 123б;
- вул. Окружна, 3, 7 — 20;
- вул. Симоненка, 1, 11а;
- вул. Одеської громади (Авдєєва-Чорноморського), 4л, 8, 8г, 19/8;
- вул. Урожайна, 4 — 38;
- дорога Фонтанська, 30/32, 30А, 30Б, 30В, 69/12, 69/14, 69/2;
- пров. Морехідний, 13;
- вул. Чубаївська, 11, 11/а/1, 11б, 11в, 11г;
- вул. Валерія Самофалова (Каманіна), 1в — 15ж;
- вул. Леваневського, 9а — 48;
- вул. Літературна, 1, 21/1;
- Кортацці провулок (пров. Каманіна), 8/корп.3;
- пров. Компасний, 1 — 21.
Роботи до 20:00
Центральний РЕМ:
- вул. Гранатна, 28 — 54;
- вул. Дубова, 1 — 31;
- вул. Профспілкова, 2 — 34/1;
- вул. Пшенична, 7 — 24;
- вул. Радісна, 32 — 54;
- вул. Святослава Ріхтера, 35 — 65/корп.1;
- вул. Олександра Білостінного (Трудових Резервів), 1 — 10;
- вул. Туристська, 20 — 46;
- пров. 1-й Кипарисний, 2, 4;
- пров. 3-й Кипарисний, 1 — 4;
- пров. Джутовий, 1 — 10а;
- пров. Конструкторський, 1 — 11;
- Литавровий провулок (пров. Москвіна), 1 — 12;
- пров. Радіальний, 1 — 12.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Читайте Новини.LIVE!