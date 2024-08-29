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Тисячі одеситів будуть без світла до вечора — адреси ремонтів на сьогодні

29 серпня 2024 09:59
Верзілова Єлизавета - редактор
Відключення світла в Одесі на 29 серпня: адреси
Фахівці ДТЕК ремонтують електромережі. Ілюстративне фото: ДТЕК
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні, 29 серпня, окрім стабілізаційних відключень, тисячі одеситів будуть без світла через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож електропостачання більшості містянам обіцяють повернути до 19:00, однак дехто без електроенергії буде до пізньої ночі. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.

Про це у четвер, 29 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ:

  • вул. Бувалкіна Владислава (Генерала Бочарова), 21а, 21;  
  • вул. Жоліо Кюрі, 22, 22а, 24а.  
    Роботи до 17:00
  • вул. Семена Палія, 118;  
  • вул. Бувалкіна Владислава (Генерала Бочарова), 23, 45, 47, 53;  
  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 72 — 103;  
  • вул. Жевахова гора, 3а, 11, 13, 17 — 61А, 81;  
  • Локомотивна, 1 — 27;  
  • пров. Савранський (Більшовицький), 3 — 10;  
  • Каришковського, 2 — 60;  
  • вул. Жевахова, 4 — 12;  
  • Ринкова, 7;  
  • Балтська дорога, 28;  
  • пров. 1-й Балтський, 1 — 11;  
  • пров. 2-й Балтський, 1 — 32;  
  • пров. 3-й Балтський, 1 — 39;  
  • пров. 4-й Балтський, 2 — 14;  
  • пров. 5-й Балтський, 7 — 25;  
  • пров. 6-й Балтський — усі будинки;  
  • пров. 7-й Балтський, 1 — 14;  
  • пров. 8-й Балтський, 1 — 11;  
  • вул. 2-а Пересипська, 3 — 30;  
  • вул. 3-я Пересипська, 19 — 27;  
  • вул. 4-а Пересипська, 1 — 28;  
  • вул. 5-а Пересипська, 2 — 35;  
  • вул. 7-а Пересипська, 8 — 50А;  
  • вул. 9-а Пересипська, 3а — 14А;  
  • пров. 1-й Чорноморський, 3 — 44А;  
  • пров. 2-й Чорноморський, 1 — 34;  
  • пров. 3-й Чорноморський, 1 — 34;  
  • пров. 4-й Чорноморський, 1 — 43;  
  • пров. 5-й Чорноморський, 1 — 19/10;  
  • пров. 6-й Чорноморський, 1 — 10;  
  • пров. 7-й Чорноморський, 1 — 8;  
  • пров. 8-й Чорноморський, 1 — 54;  
  • пров. 9-й Чорноморський, 6 — 18;  
  • пров. 10-й Чорноморський, 1 — 20;  
  • пров. 13-й Чорноморський, 1 — 44;  
  • вул. 10-а лінія на житловому масиві, 4 — 18;  
  • вул. 11-а лінія на житловому масиві, 7 — 16;  
  • вул. 12-а лінія на житловому масиві, 14 — 18;  
  • вул. 9-а лінія на житловому масиві, 11 — 18А;  
  • вул. Керченська, 101 — 131;  
  • пров. 2-й Керченський, 1 — 15;  
  • вул. Капітана Кузнєцова, 92 — 102.  
    Роботи до 19:00
  • Академіка Заболотного, 54 — 66, усі корпуси; 
  • Академіка Сахарова, 34, 36;  
  • вул. Семена Палія, 21, 103 — 113, усі корпуси;  
  • вул. Висоцького, 1 — 11, усі корпуси.  
    Роботи до 23:00

Південний РЕМ:

  • вул. Левітана, 123б;  
  • вул. Окружна, 3, 7 — 20;  
  • вул. Симоненка, 1, 11а;  
  • вул. Одеської громади (Авдєєва-Чорноморського), 4л, 8, 8г, 19/8;  
  • вул. Урожайна, 4 — 38;  
  • дорога Фонтанська, 30/32, 30А, 30Б, 30В, 69/12, 69/14, 69/2;  
  • пров. Морехідний, 13;  
  • вул. Чубаївська, 11, 11/а/1, 11б, 11в, 11г; 
  • вул. Валерія Самофалова (Каманіна), 1в — 15ж;  
  • вул. Леваневського, 9а — 48;  
  • вул. Літературна, 1, 21/1;  
  • Кортацці провулок (пров. Каманіна), 8/корп.3;  
  • пров. Компасний, 1 — 21.  
    Роботи до 20:00

Центральний РЕМ:

  • вул. Гранатна, 28 — 54;  
  • вул. Дубова, 1 — 31;  
  • вул. Профспілкова, 2 — 34/1;  
  • вул. Пшенична, 7 — 24;  
  • вул. Радісна, 32 — 54;  
  • вул. Святослава Ріхтера, 35 — 65/корп.1;  
  • вул. Олександра Білостінного (Трудових Резервів), 1 — 10;  
  • вул. Туристська, 20 — 46;  
  • пров. 1-й Кипарисний, 2, 4;  
  • пров. 3-й Кипарисний, 1 — 4;  
  • пров. Джутовий, 1 — 10а;  
  • пров. Конструкторський, 1 — 11;  
  • Литавровий провулок (пров. Москвіна), 1 — 12;  
  • пров. Радіальний, 1 — 12.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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10:36 Прочісують ліси та поля — у Польщі третій день шукають російський повітряний об'єкт

10:34 День пам'яті захисників та захисниць України — Зеленський звернувся до українців

10:27 На Харківщині прикордонники ефектно знищили склад боєкомплекту — відео

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