Атака по Одесской области 29 августа: детали

Ракеты в небе. Иллюстративное фото: росСМИ

Сегодня утром, 29 августа, российские захватчики атаковали Одесскую баллистику. По предварительной информации, ракета была запущена с территории временно оккупированного Крыма.

Об этом в четверг, 29 августа, сообщил на своем Telegram-канале спикер УДА "Юг" Сергей Братчук.

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По данным военных, утром 29 августа оккупанты направили на нашу область баллистическую ракету. "Искандер-М" была запущена с территории временно оккупированного полуострова Крым.

"По предварительной информации, враг атаковал Одесский район

ракетой Искандер-М из временно оккупированного Крыма.

Угроза баллистики продолжается до отбоя", — отметил Сергей Братчук.

Сообщение Братчука. Фото: скриншот

"Искандер-М": характеристики

"Искандер-М" — это название и транспортно-пусковой установки, и баллистической ракеты малой дальности, которую она запускает. На пусковой установке две ракеты. Заявленная дальность стрельбы — до 500 км, но может, по экспертным оценкам, достигать 700 км, в случае применения ядерной боеголовки или облегченной обычной. Скорость ракеты после начального участка траектории — 2 100 м/c. Подлетное время на минимальную дальность 50 км — 23 с, на максимальную 500 км — 238 с. Интервал между пусками для пусковой установки с двумя ракетами — одна минута.

Установка "Искандер-М". Фото: россМИ

Издание The New York Times писало со ссылкой на американскую разведку, что баллистические ракеты комплексов "Искандер-М", которые Россия выпустила по территории Украины, имеют приманки, обманывающие радары противовоздушной обороны и ракеты теплового поиска. Система может стрелять крылатыми ракетами наземного базирования.