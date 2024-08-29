Атака по Одещині 29 серпня: деталі

Ракети у небі. Ілюстративне фото: росЗМІ

Сьогодні зранку, 29 серпня, російські загарбники атакували Одещину балістикою. За попередньою інформацією, ракета була запущена з території тимчасово окупованого Криму.

Про це у четвер, 29 серпня, повідомив на своєму Telegram-каналі речник УДА "Південь" Сергій Братчук.

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За даними військових, зранку 29 серпня окупанти скерували на нашу область балістичну ракету. "Іскандер-М" була запущена з території тимчасово окупованого півострову Крим.

"За попередньою інформацією ворог атакував Одеський район

ракетою Іскандер-М з тимчасово окупованого Криму.

Загроза балістики триває до відбою", — зазначив Сергій Братчук.

Допис Братчука. Фото: скриншот

"Іскандер-М": характеристики

"Іскандер-М" — це назва і транспортно-пускової установки, і балістичної ракети малої дальності, яку вона запускає. На пусковій установці дві ракети. Заявлена дальність стрільби — до 500 км, але може, за експертними оцінками, досягати 700 км, у разі застосування ядерної боєголовки або полегшеної звичайної. Швидкість ракети після початкової ділянки траєкторії — 2 100 м/c. Підлітний час на мінімальну дальність 50 км — 23 с, на максимальну 500 км — 238 с. Інтервал між пусками для пускової установки з двома ракетами — одна хвилина.

Установка "Іскандер-М". Фото: росзМІ

Видання The New York Times писало з посиланням на американську розвідку, що балістичні ракети комплексів Іскандер-М, які Росія випустила по території України, мають приманки, здатні ошукувати радари протиповітряної оборони та ракети теплового пошуку. Система також може стріляти крилатими ракетами наземного базування.