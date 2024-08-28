Проблемы с логистикой РФ из-за потопления парома: ВМС

У РФ проблемы с логистикой оружия и боеприпасов. Иллюстративные фото: Sergeev Pavel

Российские захватчики использовали паром "Конро Трейдер" не только для опрокидывания цистерн с топливом, но и как место хранения оружия. Успешная операция СБУ и ВМС по его поражению серьезно усложнила логистические возможности российской армии в Азово-Черноморском регионе.

Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Спланированная операция

Целью удара ВМС и СБУ был не случайный гражданский объект, а исключительно военная цель. Украинские бойцы знали, что "Конро Трейдер" имеет на борту вооружение, поэтому целенаправленно били по парому.

"Более того, мы официально заявляем, что там было еще и оружие на этом пароме. И это не случайная цель, это исключительно военная цель. И да, у них сейчас ситуация действительно критическая", — отметил спикер ВМС ВСУ.

Пожар на железнодорожном пароме "Конро Трейдер". Фото: росСМИ

Последствия уничтожения парома для россиян

У российской стороны есть все основания для беспокойства, ведь уничтожение парома существенно ослабило их логистику. Железнодорожное сообщение на суше не функционирует, поскольку оно еще не достроено. Кроме того, использование моста для транспортировки цистерн стало опасным после успешной операции СБУ и ВМС Украины, что еще больше усугубляет ситуацию для россиян.

"Паром является основным средством опрокидывания подобных грузов. И теперь это единственный фактически. Цепочка не работает, потому что, во-первых, затонул паром, перекрыл половину платформ железнодорожных. Относительно двух паромов, которые еще остаются на плаву в Азово-Черноморском регионе, один находится в ремонте после повреждений, второй — в ожидании ремонта", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Паром "Конро Трейдер" до поражения. Фото: росСМИ

Таким образом, российская сторона оказалась в затруднительном положении, и дальнейшие операции по транспортировке грузов в регионе становятся все сложнее. Очередной удар ВСУ по военной логистике противника значительно усложняет их способность проводить эффективные боевые действия.