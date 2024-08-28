Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow У россиян проблемы с военной логистикой — уничтожение парома в Черном море усугубило ситуацию arrow

У россиян проблемы с военной логистикой — уничтожение парома в Черном море усугубило ситуацию

28 августа 2024 12:16
Верзилова Єлизавета - редактор
Проблемы с логистикой РФ из-за потопления парома: ВМС
У РФ проблемы с логистикой оружия и боеприпасов. Иллюстративные фото: Sergeev Pavel
Верзилова Єлизавета - редактор

Российские захватчики использовали паром "Конро Трейдер" не только для опрокидывания цистерн с топливом, но и как место хранения оружия. Успешная операция СБУ и ВМС по его поражению серьезно усложнила логистические возможности российской армии в Азово-Черноморском регионе.

Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Читайте также:

Спланированная операция

Целью удара ВМС и СБУ был не случайный гражданский объект, а исключительно военная цель. Украинские бойцы знали, что "Конро Трейдер" имеет на борту вооружение, поэтому целенаправленно били по парому.

"Более того, мы официально заявляем, что там было еще и оружие на этом пароме. И это не случайная цель, это исключительно военная цель. И да, у них сейчас ситуация действительно критическая", — отметил спикер ВМС ВСУ.

пожар "Конро Трейдер"
Пожар на железнодорожном пароме "Конро Трейдер". Фото: росСМИ

Последствия уничтожения парома для россиян

У российской стороны есть все основания для беспокойства, ведь уничтожение парома существенно ослабило их логистику. Железнодорожное сообщение на суше не функционирует, поскольку оно еще не достроено. Кроме того, использование моста для транспортировки цистерн стало опасным после успешной операции СБУ и ВМС Украины, что еще больше усугубляет ситуацию для россиян.

"Паром является основным средством опрокидывания подобных грузов. И теперь это единственный фактически. Цепочка не работает, потому что, во-первых, затонул паром, перекрыл половину платформ железнодорожных. Относительно двух паромов, которые еще остаются на плаву в Азово-Черноморском регионе, один находится в ремонте после повреждений, второй — в ожидании ремонта", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Паром "Конро Трейдер"
Паром "Конро Трейдер" до поражения. Фото: росСМИ

Таким образом, российская сторона оказалась в затруднительном положении, и дальнейшие операции по транспортировке грузов в регионе становятся все сложнее. Очередной удар ВСУ по военной логистике противника значительно усложняет их способность проводить эффективные боевые действия.

Также важные новости дня по теме:

Одесса война Крым оружие ВМС Черное море Одесская область Новости Одессы логистика война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:04 Российский обстрел Кривого Рога и его последствия — эфир День.LIVE

13:00 Нафтогаз призвал клиентов иначе передавать данные счетчиков

12:59 Интерпол объявил в международный розыск бывшего генерала СБУ Наумова

12:58 Уполномоченные Украины и Венгрии провели встречу на Закарпатье — что обсудили

12:58 Суд определился с суммой залога для главы Антимонопольного комитета Кириленко

Скандальный случай с конем — реакция власти и горожан - 80x80

Скандальный случай с конем — реакция власти и горожан

12:55 России важнее наступление на Донбасс, чем защита своих земель в Курской области, — NYT

12:48 Как изменится курс доллара с 1 сентября — прогноз экспертов

12:47 Привез с фронта арсенал боеприпасов — житель Одесчины предстанет перед судом

12:40 На одном из пунктов пропуска на границе с Польшей начался ремонт — предупреждают о задержках

12:39 Стало известно, какие спецслужбы стоят за атакой на нефтебазу в Ростовской области

13:00 Нафтогаз призвал клиентов иначе передавать данные счетчиков

12:59 Интерпол объявил в международный розыск бывшего генерала СБУ Наумова

12:58 Уполномоченные Украины и Венгрии провели встречу на Закарпатье — что обсудили

12:58 Суд определился с суммой залога для главы Антимонопольного комитета Кириленко

12:55 России важнее наступление на Донбасс, чем защита своих земель в Курской области, — NYT

Скандальный случай с конем — реакция власти и горожан - 80x80

Скандальный случай с конем — реакция власти и горожан

12:48 Как изменится курс доллара с 1 сентября — прогноз экспертов

12:47 Привез с фронта арсенал боеприпасов — житель Одесчины предстанет перед судом

12:40 На одном из пунктов пропуска на границе с Польшей начался ремонт — предупреждают о задержках

12:39 Стало известно, какие спецслужбы стоят за атакой на нефтебазу в Ростовской области

12:38 В Украине появится Единый государственный реестр домашних животных

06:40 Цены за 1 кг цветных металлов в конце августа — сколько стоит латунь в Украине

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

27 августа 2024

18:27 Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

Эксклюзив

10:07 Покалеченный юг — как отдыхают туристы в курортных поселках Одесчины

06:44 Старых цен не будет — сколько стоят квартиры в Киеве и как подорожала недвижимость

06:40 Цены на цветные металлы в конце августа — сколько в Украине стоит 1 кг алюминия

26 августа 2024

06:54 Учебный год, повышение налогов и тарифов — что изменится для украинцев с 1 сентября

24 августа 2024
Эксклюзив

12:22 Борьба у нас в крови — Светуля с "Привоза" о людях, бизнесе и независимости

07:24 Олимпийские рекордсмены — вспоминаем спортсменов, выигрывавших награды для Украины на Играх

Эксклюзив

06:23 33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

Text

13:04 Российский обстрел Кривого Рога и его последствия — эфир День.LIVE

Text

12:18 Пять новых механизированных бригад ВСУ подготовят по стандартам НАТО, — военный эксперт

Text

10:24 Генерал-лейтенант назвал главное отличие дрона от ракеты "Паляниця"

Text

09:31 Романенко прокомментировал создание первой украинской баллистической ракеты

Text

08:00 Первая украинская баллистика и срочное заседание Совета Украина-НАТО — эфир Ранок.LIVE

27 августа 2024
Text

23:57 РФ могла давить на Дурова – эксофицер КГБ объяснил, для чего основатель Telegram был в Азербайджане

Text

22:18 Нардеп заявил, что украинские производители оружия производят больше, чем могут закупить ВСУ

Text

20:07 ТЦК должны реформироваться или исчезнуть — нардеп о работе военкоматов

Text

17:50 Выступление Зеленского на форуме и сложности с возвращением азовцев – эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Новые удары по Украине и Зеленский собрал срочное совещание — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

25 августа 2024

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку

21 августа 2024

20:38 Какой размер штрафа грозит за отсутствие военного билета — детали