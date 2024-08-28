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У росіян проблеми з військовою логістикою — знищення порому у Чорному морі погіршило ситуацію

28 серпня 2024 12:16
Верзілова Єлизавета - редактор
Проблеми з логістикою РФ через потоплення порому: ВМС
У РФ проблеми з логістикою зброї та боєприпасів. Ілюстративн фото: Sergeev Pavel
Верзілова Єлизавета - редактор

Російські загарбники використовували пором "Конро Трейдер" не лише для перекидання цистерн з паливом, але й як місце зберігання зброї. Успішна операція СБУ та ВМС із його враження серйозно ускладнила логістичні можливості російської армії в Азово-Чорноморському регіоні. 

Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Метою удару ВМС та СБУ був не випадковий цивільний об'єкт, а виключно військова ціль. Українські бійці знали, що "Конро Трейдер" має на борту озброєння, тож цілеспрямовано били по порому.

"Більше того, ми офіційно заявляємо, що там була ще й зброя на цьому поромі. І це не випадкова ціль, це виключно військова ціль. І так, у них зараз ситуація насправді критична", — зазначив речник ВМС ЗСУ.

пожежа "Конро Трейдер"
Пожежа на залізничному поромі "Конро Трейдер". Фото: росЗМІ

Наслідки знищення порому для росіян

Російська сторона має всі підстави для занепокоєння, адже знищення парому суттєво послабило їхню логістику. Залізничне сполучення на суходолі не функціонує, оскільки воно ще не добудоване. Крім того, використання мосту для транспортування цистерн стало небезпечним після успішної операції СБУ та ВМС України, що ще більше ускладнює ситуацію для росіян.

"Паром є основним засобом перекидання подібних вантажів. І тепер це єдиний фактично. Ланцюжок не працює, тому що, по-перше, затонув паром, перекрив половину платформ залізничних. Щодо двох паромів, які ще залишаються на плаву в Азово-Чорноморському регіоні, один знаходиться в ремонті після пошкоджень, другий — в очікуванні ремонту", — зазначив Дмитро Плетенчук. 

Пором "Конро Трейдер"
Пором "Конро Трейдер" до ураження. Фото: росЗМІ

Таким чином, російська сторона опинилася у скрутному становищі, і подальші операції з транспортування вантажів в регіоні стають дедалі складнішими. Черговий удар ЗСУ по військовій логістиці противника значно ускладнює їхню здатність проводити ефективні бойові дії.

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