Хотів, аби храм в Одесі згорів: місцевого молодика затримала поліція

В Одесі затримали палія. Фото: Нацполіція

В Одесі затримали місцевого молодика за спробу підпалу храму. Хоча злочин довершити винуватцеві не вдалось, йому тепер загрожує до десяти років ув'язнення.

Про це у середу, 28 серпня, повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі злочину

21-річний одесит старанно розлив запальну рідину по периметру зали, підпалив кілька грошових купюр, кинув їх на підлогу і став чекати. Однак банкноти погоріли і згасли.

Місце злочину. Фото: Нацполіція

У момент, коли його "підпал" зазнав краху, у приміщення зайшла служителька. Одесит відштовхнув жінку та поспішив покинути місце "злочину". Але далеко втекти йому не вдалося — поліцейські, спільно з працівниками СБУ, оперативно знайшли і затримали його неподалік від місця мешкання.

Затримання та підозра

Згідно з ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, молодикові загрожує до десяти років ув’язнення. Мотиви його вчинку встановлюватиме слідство. Також вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.