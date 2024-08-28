Підтримка спортсменів на Олімпіаді 2024: інтерв'ю з Аліною Комащук

Олімпійська чемпіонка Аліна Комащук. Фото: Новини.LIVE

Українські спортсмени на Олімпіаді 2024 у Франції зіткнулися з викликами, які виходять далеко за межі спортивних арен. Війна на батьківщині додає до їхніх змагань додатковий емоційний тягар, але водночас відкриває перед ними можливості для підтримки з боку міжнародної спортивної спільноти.

Олімпійська чемпіонка у командній шаблі Аліна Комащук поділилася з журналістами Новини.LIVE.

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Підтримка додає сил

Представляти Україну на міжнародній арені під час війни не просто. Перебування за кордоном у цей час важке емоційно, але саме завдяки своїм виступам українські спортсмени мають можливість привернути увагу до ситуації в Україні та отримати підтримку від своїх колег з інших країн.

"Ми розуміємо, що таким чином ми говоримо про Україну також. Щоб нас не забували, щоб про нашу країну говорили більше і голосніше. Щоб спортсмени знали, що відбувається в Україні, їм потрібно про це розповідати. Звичайно, є спортсмени, які підходять, запитують, що відбувається у вас вдома. Мені це складно дається, я не люблю це, але треба показувати та розповідати правду", — розповідає спортсменка.

Олімпійська чемпіонка про важливість говорити про Україну. Фото: Новини.LIVE

Не всі реагують однаково

Багато атлетів цікавляться ситуацією в Україні, запитують про життя під час війни та висловлюють солідарність, що є важливим моральним підкріпленням для українців на змаганнях. Проте, на жаль, не всі однаково реагують на події в Україні.

"Можна сказати, що взагалі не помічають нас. Ми розуміємо, що вони не можуть розділити спорт і війну. Але зі свого боку намагаємося пояснити, чому ми боремося, щоб спортсменів росіян не було на спортивній арені. Тому ми, звісно, з нерозумінням також стикалися", — каже Аліна Комащук.

Аліна Комащук про реакцію спортсменів на війну в Україні. Фото: Новини.LIVE

Попри ці труднощі, підтримка, яку отримують українські спортсмени, є дуже важливою. Вона додає сили та мотивації продовжувати боротьбу як на спортивних аренах, так і за межами змагань, захищаючи інтереси України та її незалежність.