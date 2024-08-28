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Как поддерживали украинских спортсменов на Олимпиаде — Алина Комащук рассказала детали

28 августа 2024 10:46
Верзилова Єлизавета - редактор
Поддержка спортсменов на Олимпиаде 2024 года: интервью с Алиной Комащук
Олимпийская чемпионка Алина Комащук. Фото: Новости.
Верзилова Єлизавета - редактор

Украинские спортсмены на Олимпиаде 2024 года во Франции столкнулись с вызовами, которые выходят далеко за пределы спортивных арен. Война на родине добавляет к их соревнованиям дополнительное эмоциональное бремя, но одновременно открывает перед ними возможности для поддержки со стороны международного спортивного сообщества.

Олимпийская чемпионка в командной сабле Алина Комащук поделилась с журналистами Новини.LIVE.

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Представлять Украину на международной арене во время войны не просто . Пребывание за рубежом в это время тяжело эмоционально, но именно благодаря своим выступлениям украинские спортсмены могут привлечь внимание к ситуации в Украине и получить поддержку от своих коллег из других стран.

"Мы понимаем, что таким образом мы говорим об Украине тоже. Чтобы нас не забывали, чтобы о нашей стране говорили больше и громче. Чтобы спортсмены знали, что происходит в Украине, им нужно об этом рассказывать. Конечно, есть спортсмены, которые подходят, спрашивают, что происходит у вас дома. Мне это сложно дается, я не люблю это, но нужно показывать и рассказывать правду", — рассказывает спортсменка.

Алина Комащук об осознании олимпийского золота. Фото: Новости. 
Олимпийская чемпионка о важности говорить об Украине. Фото: Новини.LIVE

Не все реагируют одинаково

Многие атлеты интересуются ситуацией в Украине, спрашивают жизнь во время войны и выражают солидарность, что является важным моральным подкреплением для украинцев на соревнованиях. Однако, к сожалению, не все равно реагируют на события в Украине.

"Можно сказать, что вообще не замечают нас. Мы понимаем, что они не могут разделить спорт и войну. Но со своей стороны пытаемся объяснить, почему мы боремся, чтобы спортсменов россиян не было на спортивной арене. Поэтому мы, конечно, с непониманием тоже сталкивались", — говорит Алина Комащук.

Олимпийская чемпионка. Фото: Новости.
Алина Комащук о реакции спортсменов на войну в Украине. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на эти трудности, поддержка, которую получают украинские спортсмены, очень важна. Она придает силы и мотивации продолжать борьбу как на спортивных аренах, так и вне соревнований, защищая интересы Украины и ее независимость.

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10:54 Россияне сбросили авиабомбу на частный дом на Донетчине — погибла целая семья

10:53 В КМВА определились, на какой форме будут учиться дети и студенты в столичных учебных заведениях

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10:46 Как поддерживали украинских спортсменов на Олимпиаде — Алина Комащук рассказала детали

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