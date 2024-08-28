Адреса отключений света в Одессе 28 августа: горсовет

Энергетики работают на сетях. Иллюстративное фото: ДТЭК

Сегодня, 28 августа, кроме экстренных отключений, часть одесситов осталась без света из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики работают на сетях, поэтому электроснабжение большинства горожанам обещают вернуть до 19:00. Отметим, что время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом в среду, 28 августа, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Где нет света из-за ремонта

Северный РЭС:

Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42 — 103;

2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 7-я, 9-я Пересыпская — все дома;

Балтская дор., 28;

пер. Савранский (пер. Большевистский), 3 — 10;

Карышковского, 2 — 60;

1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский пер. — все дома;

Жевахова гора, 3 — 81;

Рыночная, 7;

1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский пер. — все дома;

Керченская, 101 - 131;

Локомотивная, 1 — 27;

2-й Керченский пер., 1 — 15;

Капитана Кузнецова, 92 — 102;

9-я, 10-я, 11-я, 12-я линия на жилом массиве — все дома.

Работы до 19:00

Ак. Сахарова, 34, 36;

С. Палия, 21 — 113;

Высоцкого, 1 — 11;

Заболотного, 54 — 66.

Работы до 23:00

Южный РЭС:

Левитана, 113 — 116.

просп. Свободы, 52.

Работы до 19:00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом: