В Одессе закроют улицы: детали от горсовета

В Одессе перекроют движение по улицам. Иллюстративное фото:Новини.LIVE

Некоторым одесситам со следующей недели придется искать альтернативные пути, чтобы добраться до дома. Две улицы в Пересыпском районе закроют на капитальный ремонт.

Об этом сегодня, 27 августа, сообщила пресс-служба Одесского городского совета.

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Движение будет закрыто с 02 сентября по 30 ноября 2024 года. Транспорт не сможет ехать по улице Профессора Карышковского (на участке от Балтской дороги до пер. 6-го Балтского) и по улице 7-й Пересыпской (на участке от пер. 6-го Балтского до ул. 3-й Пересыпской).

Сообщение Одесского городского совета. Фото: скриншот

В мэрии обещают обнародовать схемы объезда и внести изменения в движение общественного транспорта.