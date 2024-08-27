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ДТП на трассе Киев-Одесса — движение может быть сильно затруднено

27 августа 2024 15:54
Верзилова Єлизавета - редактор
Авария на трассе Киев-Одесса: детали сегодняшнего ДТП
На трассе Киев-Одесса опрокинулся микроавтобус. Фото: Новини.LIVE
Верзилова Єлизавета - редактор

На трассе Киев-Одесса сегодня, 27 августа, произошло дорожно-транспортное происшествие. Грузовик опрокинулся и перекрыл полосу движения, в результате чего по дороге могут образоваться значительные пробки.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

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Подробности ДТП

В 105 км от Одессы на трассе М05 микроавтобус Hundai перевернулся и загородил движение другим транспортным средствам. На место был вызван эвакуатор, чтобы убрать бус из проезжей части. Что именно стало причиной аварии, пока неизвестно.

ДТП на трассе Киев-Одесса
Перевернулся бус. Фото: Новини.LIVE
ДТП трасса Киев-Одесса 27 августа
Авария на трассе в 105 км от Одессы. Фото: Новини.LIVE

Учитывая, что на участке дороги могут быть значительные пробки , водителям рекомендовано проверить состояние трассы заранее. В случае значительного увеличения времени поездки можно выбрать альтернативные маршруты.

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