Авария на трассе Киев-Одесса: детали сегодняшнего ДТП

ДТП на трассе Киев-Одесса — движение может быть сильно затруднено
На трассе Киев-Одесса сегодня, 27 августа, произошло дорожно-транспортное происшествие. Грузовик опрокинулся и перекрыл полосу движения, в результате чего по дороге могут образоваться значительные пробки.
Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.
Подробности ДТП
В 105 км от Одессы на трассе М05 микроавтобус Hundai перевернулся и загородил движение другим транспортным средствам. На место был вызван эвакуатор, чтобы убрать бус из проезжей части. Что именно стало причиной аварии, пока неизвестно.
Учитывая, что на участке дороги могут быть значительные пробки , водителям рекомендовано проверить состояние трассы заранее. В случае значительного увеличения времени поездки можно выбрать альтернативные маршруты.
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