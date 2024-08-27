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На Одесчине графики не действуют — энергетики ввели экстренные отключения

27 августа 2024 15:21
Верзилова Єлизавета - редактор
В Одесской области введены экстренные отключения сегодня: ДТЭК
Экстренные отключения в Одесской области 27 августа. Иллюстративное фото: ДТЭК
Верзилова Єлизавета - редактор

В Одесской области сегодня, 27 августа, введены экстренные отключения света. Графики ограничений не действуют из-за сложной ситуации в энергосистеме.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Одесские электросети.

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Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот

"К сожалению, из-за сложной ситуации Укрэнерго вынуждено снова ввести экстренные отключения в Одесской области. В настоящее время графики отключений не действуют. Энергетики всей страны работают постоянно, чтобы как можно быстрее вернуть свет в наши дома", — говорится в сообщении энергетиков.

Экстренные отключения света: что это

Отметим, что во время экстренных отключений графики бездействуют, поэтому свет может исчезнуть в любой момент. Они применяются, когда из строя выходит оборудование в результате вражеских обстрелов. Продолжительность экстренных отключений невозможно спрогнозировать.

Отключение света в Одесской области экстренные
Разница в типах отключений. Фото: ДТЭК

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота вViber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

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