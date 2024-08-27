В Одесской области введены экстренные отключения сегодня: ДТЭК

На Одесчине графики не действуют — энергетики ввели экстренные отключения
В Одесской области сегодня, 27 августа, введены экстренные отключения света. Графики ограничений не действуют из-за сложной ситуации в энергосистеме.
Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Одесские электросети.
"К сожалению, из-за сложной ситуации Укрэнерго вынуждено снова ввести экстренные отключения в Одесской области. В настоящее время графики отключений не действуют. Энергетики всей страны работают постоянно, чтобы как можно быстрее вернуть свет в наши дома", — говорится в сообщении энергетиков.
Экстренные отключения света: что это
Отметим, что во время экстренных отключений графики бездействуют, поэтому свет может исчезнуть в любой момент. Они применяются, когда из строя выходит оборудование в результате вражеских обстрелов. Продолжительность экстренных отключений невозможно спрогнозировать.
Где узнать графики
Узнать время восстановления света можно с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота вViber;
- чат-бота в Telegram;
- частных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Читайте Новини.LIVE!