В Одесской области введены экстренные отключения сегодня: ДТЭК

Экстренные отключения в Одесской области 27 августа. Иллюстративное фото: ДТЭК

В Одесской области сегодня, 27 августа, введены экстренные отключения света. Графики ограничений не действуют из-за сложной ситуации в энергосистеме.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Одесские электросети.

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Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот

"К сожалению, из-за сложной ситуации Укрэнерго вынуждено снова ввести экстренные отключения в Одесской области. В настоящее время графики отключений не действуют. Энергетики всей страны работают постоянно, чтобы как можно быстрее вернуть свет в наши дома", — говорится в сообщении энергетиков.

Экстренные отключения света: что это

Отметим, что во время экстренных отключений графики бездействуют, поэтому свет может исчезнуть в любой момент. Они применяются, когда из строя выходит оборудование в результате вражеских обстрелов. Продолжительность экстренных отключений невозможно спрогнозировать.

Разница в типах отключений. Фото: ДТЭК

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью: