Подпольное казино в Одесской области: детали от БЭБ

Детективы БЭБ разоблачили деятельность незаконного игорного заведения в Одесской области. Фото: БЭБ

Детективы Бюро экономической безопасности в Одесской области приостановили деятельность незаконного игорного заведения в городе Черноморске. Там изъяли имущество на сумму более 600 тысяч грн, а администраторам грозит штраф.

Об этом во вторник, 27 августа, сообщили в пресс-службе БЭБ.

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Игорные заведения работали круглосуточно, однако попасть внутрь мог не каждый — администраторы пускали только проверенных по предварительному звонку. Детективы разоблачили заведение и провели обыск непосредственно в залах. Так, было изъято имущества на сумму почти 600 тысяч грн, а именно:

деньги,

18 компьютерных столов,

системные блоки,

мониторы,

офисные кресла,

камеры видеонаблюдения,

черные записи.

Обыски в заведении. Фото: БЭБ

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Что угрожает

Такая деятельность подпадает под санкции по ч. 2 ст. 203-2 УК Украины (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей). Администраторам заведения грозит штраф на сумму до 850 тысяч грн. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех причастных лиц к организации незаконного игорного бизнеса.