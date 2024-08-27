Подпольное казино в Одесской области: детали от БЭБ

Игры закончились — на Одесчине прекратили деятельность круглосуточного казино
Детективы Бюро экономической безопасности в Одесской области приостановили деятельность незаконного игорного заведения в городе Черноморске. Там изъяли имущество на сумму более 600 тысяч грн, а администраторам грозит штраф.
Об этом во вторник, 27 августа, сообщили в пресс-службе БЭБ.
Подробности подпольной деятельности
Игорные заведения работали круглосуточно, однако попасть внутрь мог не каждый — администраторы пускали только проверенных по предварительному звонку. Детективы разоблачили заведение и провели обыск непосредственно в залах. Так, было изъято имущества на сумму почти 600 тысяч грн, а именно:
- деньги,
- 18 компьютерных столов,
- системные блоки,
- мониторы,
- офисные кресла,
- камеры видеонаблюдения,
- черные записи.
Что угрожает
Такая деятельность подпадает под санкции по ч. 2 ст. 203-2 УК Украины (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей). Администраторам заведения грозит штраф на сумму до 850 тысяч грн. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех причастных лиц к организации незаконного игорного бизнеса.
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