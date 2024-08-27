Підпільне казино на Одещині: деталі від БЕБ

Детективи БЕБ викрили діяльність незаконного грального закладу на Одещині. Фото: БЕБ

Детективи Бюро економічної безпеки в Одеській області припинили діяльність незаконного грального закладу в місті Чорноморську. Там вилучили майно на суму понад 600 тисяч грн, а адміністраторам загрожує штраф.

Про це у вівторок, 27 серпня, повідомили у пресслужбі БЕБ.

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Гральні заклади працювали цілодобово, проте потрапити всередину міг не кожен — адміністратори пускали лише перевірених осіб за попереднім дзвінком. Детективи викрили заклад та провели обшук безпосередньо в залах. Так, було вилучено майна на суму майже 600 тисяч грн, а саме:

гроші,

18 комп’ютерних столів,

системні блоки,

монітори,

офісні крісла,

камери відеоспостереження,

чорнові записи.

Обшуки у закладі. Фото: БЕБ

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Що загрожує

Така діяльність підпадає під санкції за ч. 2 ст. 203-2 КК України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей). Адміністраторам закладу загрожує штраф на суму до 850 тисяч грн. Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх причетних осіб до організації незаконного грального бізнесу.