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Ігри закінчились — на Одещині припинили діяльність цілодобового казино

27 серпня 2024 14:52
Верзілова Єлизавета - редактор
Підпільне казино на Одещині: деталі від БЕБ
Детективи БЕБ викрили діяльність незаконного грального закладу на Одещині. Фото: БЕБ
Верзілова Єлизавета - редактор

Детективи Бюро економічної безпеки в Одеській області припинили діяльність незаконного грального закладу в місті Чорноморську. Там вилучили майно на суму понад 600 тисяч грн, а адміністраторам загрожує штраф.

Про це у вівторок, 27 серпня, повідомили у пресслужбі БЕБ.

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Подробиці підпільної діяльності 

Гральні заклади працювали цілодобово, проте потрапити всередину міг не кожен — адміністратори пускали лише перевірених осіб за попереднім дзвінком. Детективи викрили заклад та провели обшук безпосередньо в залах. Так, було вилучено майна на суму майже 600 тисяч грн, а саме:

  • гроші, 
  • 18 комп’ютерних столів, 
  • системні блоки, 
  • монітори, 
  • офісні крісла, 
  • камери відеоспостереження, 
  • чорнові записи.
Казино у Чорноморську закрите: БЕБ
Обшуки у закладі. Фото: БЕБ
Ігри закінчились — на Одещині припинили діяльність цілодобового казино - фото 2
На Одещині припинили діяльність казино. Фото: БЕБ

Що загрожує

Така діяльність підпадає під санкції за ч. 2 ст. 203-2 КК України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей). Адміністраторам закладу загрожує штраф на суму до 850 тисяч грн. Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх причетних осіб до організації незаконного грального бізнесу.

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