На Одещині введені екстрені відключення сьогодні: ДТЕК

На Одещині графіки не діють — енергетики ввели екстрені відключення
В Одеській області сьогодні, 27 серпня, введені екстрені відключення світла. Графіки обмежень не діють через складну ситуацію в енергосистемі.
Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК Одеські електромережі.
"На жаль, через складну ситуацію Укренерго змушене знову ввести екстрені відключення в Одеській області. Наразі графіки відключень не діють.Енергетики всієї країни працюють невпинно, щоб якомога швидше повернути світло у наші домівки", — йдеться у повідомленні енергетиків.
Екстрені відключення світла: що це
Зазначимо, що під час екстрених відключень графіки не діють, тому світло може зникнули у будь-який момент. Вони застосовуються, коли з ладу виходить обладнання внаслідок ворожих обстрілів. Тривалість екстрених відключень неможливо спрогнозувати.
Де дізнатися графіки
Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
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