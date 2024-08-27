На Одещині введені екстрені відключення сьогодні: ДТЕК

Екстрені відключення на Одещині 27 серпня. Ілюстративне фото: ДТЕК

В Одеській області сьогодні, 27 серпня, введені екстрені відключення світла. Графіки обмежень не діють через складну ситуацію в енергосистемі.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК Одеські електромережі.

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Допис ДТЕК. Фото: скриншот

"На жаль, через складну ситуацію Укренерго змушене знову ввести екстрені відключення в Одеській області. Наразі графіки відключень не діють.Енергетики всієї країни працюють невпинно, щоб якомога швидше повернути світло у наші домівки", — йдеться у повідомленні енергетиків.

Екстрені відключення світла: що це

Зазначимо, що під час екстрених відключень графіки не діють, тому світло може зникнули у будь-який момент. Вони застосовуються, коли з ладу виходить обладнання внаслідок ворожих обстрілів. Тривалість екстрених відключень неможливо спрогнозувати.

Різниця у типах відключень. Фото: ДТЕК

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою: