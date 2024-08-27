Аварія на трасі Київ-Одеса: деталі сьогоднішньої ДТП

ДТП на трасі Київ-Одеса — рух може бути сильно ускладнений
На трасі Київ-Одеса сьогодні, 27 серпня, сталась дорожньо-транспортна пригода. Вантажівка перекинулась та перекрила полосу руху, внаслідок чого дорогою можуть утворитися значні затори.
Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.
Деталі ДТП
За 105 км від Одеси на трасі М05 мікроавтобус Hundai перекинувся та загородив рух іншим транспортним засобам. На місце був викликаний евакуатор, аби прибрати бус з проїжджої частини. Що саме стало причиною аварії — наразі невідомо.
З огляду на те, що на ділянці дороги можуть бути значні затори, водіям рекомендовано перевірити стан траси заздалегідь. У разі значного збільшення часу подорожі можна обрати альтернативні маршрути.
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