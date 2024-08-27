Аварія на трасі Київ-Одеса: деталі сьогоднішньої ДТП

На трасі Київ-Одеса перекинувся мікроавтобус. Фото: Новини.LIVE

На трасі Київ-Одеса сьогодні, 27 серпня, сталась дорожньо-транспортна пригода. Вантажівка перекинулась та перекрила полосу руху, внаслідок чого дорогою можуть утворитися значні затори.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.

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Деталі ДТП

За 105 км від Одеси на трасі М05 мікроавтобус Hundai перекинувся та загородив рух іншим транспортним засобам. На місце був викликаний евакуатор, аби прибрати бус з проїжджої частини. Що саме стало причиною аварії — наразі невідомо.

Перекинувся бус. Фото: Новини.LIVE

Аварія на трасі за 105 км від Одеси. Фото: Новини.LIVE

З огляду на те, що на ділянці дороги можуть бути значні затори, водіям рекомендовано перевірити стан траси заздалегідь. У разі значного збільшення часу подорожі можна обрати альтернативні маршрути.