В Одесі закриють вулиці: деталі від міськради

В Одесі перекриють рух вулицями. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Деяким одеситам з наступного тижня доведеться шукати альтернативні шляхи, аби дістатися дому. Дві вулиці у Пересипському районі міста закриють на капітальний ремонт.

Про це, сьогодні, 27 серпня, повідомила пресслужба Одеської міської ради.

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Які вулиці закриють

Рух буде закритий з 02 вересня по 30 листопада 2024 року. Транспорт не зможе їхати вулицею Професора Каришковського (на ділянці від Балтської дороги до пров. 6-го Балтського) та вулицею 7-ю Пересипською (на ділянці від пров. 6-го Балтського до вул. 3-ї Пересипської).

Допис Одеської міської ради. Фото: скриншот

У мерії обіцяють оприлюднити схеми обʼїзду та внести зміни до руху громадського транспорту.