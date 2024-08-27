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Халатність вартістю  4 млн грн — посадовець "Укренерго" нажився на відновленні Одещини

27 серпня 2024 16:26
Верзілова Єлизавета - редактор
Посадовець "Укренерго" на Одещині під підозрою: у чому звинувачується
На Одещині затримали посадовця. Фото: Одеська обласна прокуратура.
Верзілова Єлизавета - редактор

На Одещині спалахнув черговий скандал у сфері відновлення енергоінфраструктури після ворожих обстрілів. Начальника одного з департаментів НЕК "Укренерго" підозрюють у службовій недбалості, яка призвела до значних збитків для державних інтересів на суму понад 3,7 млн грн.

Про це у вівторок, 27 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Деталі злочину

За даними слідства, на початку 2023 року НЕК "Укренерго" уклала договір із підрядною організацією для проведення відновлювальних робіт електрообладнання, яке постраждало внаслідок ракетних обстрілів. Йшлося про демонтаж, переміщення та підключення нових автотрансформаторів замість пошкоджених. 

Халатність вартістю  4 млн грн — посадовець "Укренерго" нажився на відновленні Одещини - фото 1
Посадовця затримали на Одещині. Фото: Нацполіція

Однак, як з’ясувалося в ході слідства, підозрюваний посадовець не забезпечив належної перевірки обґрунтованості умов договору та затвердив завищену вартість робіт. В результаті таких дій державному підприємству завдано збитків на понад 3,7 млн грн.

Що загрожує спільникам

Обвинувальні акти стосовно двох директорів підрядних компаній, які заволоділи державними коштами та підробляли документи, вже перебувають на розгляді суду. Їхні дії кваліфікуються за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Максимальне покарання — позбавлення волі на строк до 12 років.

Затриманому оголосили про підозру у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам. Цей злочин кваліфікується за ч. 2 ст. 367 ККУ і карається позбавленням волі на строк до п'яти років.

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