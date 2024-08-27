Рекламна кампанія поліції охорони Миколаївщини за понад 700 тис. грн

Поліція охорони Миколаївщини оголосила тендер на рекламу. Ілюстративне фото: facebook.com/ Управління поліції охорони в Миколаївській області

Поліція охорони Миколаївської області планує провести рекламну кампанію на території регіону. На розміщення реклами на білбордах та сітілайтах у відомстві готові витратити понад 700 тисяч гривень.

Про це Новини.LIVE дізнались з даних системи електронних закупівель Prozorro.

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Оголоешння аукціону. Фото: скриншот

Деталі аукціону

Управління поліції охорони в Миколаївській області оголосило пошук підрядника на розміщення візуальної реклами на білбордах та сітілайтах у містах Миколаївської області. Загальна сума, яку готові витратити на кампанію — 754 107 гривень.

Інформація про процедуру. Фото: скриншот

Пропозиції прийматимуть до 4 вересня, а вже наступного дня відбудеться аукціон у форматі відкритих торгів з особливостями. Підрядник має надати послуги до 31 грудня поточного року.

Вимоги до підрядника

Майбутній переможець має розмістити рекламу на в'їздах до міст та центральних проспектів Миколаївської області. Також впродовж усієї рекламної кампанії підрядник мусить зберігати належний стан оголошень та оперативно усувати будь-які несправності.

Адреси білбордів з майбутньою рекламою. Фото: скриншот

Окрім білбордів розміром 3x6 метрів, реклама буде розміщена на сітілайтах у центрі Миколаєва, зокрема на вулицях Соборній та на Центральному проспекті . Загалом планується використовувати 30 рекламних конструкцій, серед яких 20 білбордів та 10 сітілайтів.