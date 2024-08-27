Рекламная кампания полиции охраны Николаевской области за более 700 тыс. грн

Полиция охраны Николаевской области объявила тендер на рекламу. Иллюстративное фото: facebook.com/ Управление полиции охраны в Николаевской области

Полиция охраны Николаевской области намерена провести рекламную кампанию на территории региона. На размещение рекламы на билбордах и ситилайтах в ведомстве готовы потратить более 700 тысяч гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных системы электронных закупок Prozorro.

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Объявление аукциона. Фото: скриншот

Детали аукциона

Управление полиции охраны в Николаевской области объявило поиск подрядчика по размещению визуальной рекламы на билбордах и ситилайтах в городах Николаевской области. Общая сумма, которую готовы потратить на кампанию — 754 107 гривен.

Информация о процедуре. Фото: скриншот

Предложения будут приниматься до 4 сентября, а на следующий день состоится аукцион в формате открытых торгов с особенностями. Подрядчик должен предоставить услуги до 31 декабря текущего года.

Требования к подрядчику

Будущий победитель должен разместить рекламу на въездах в города и центральные проспекты Николаевской области. Также на протяжении всей рекламной кампании подрядчик должен сохранять надлежащее состояние объявлений и оперативно устранять неисправности.

Адреса биллбордов с будущей рекламой. Фото: скриншот

Кроме билбордов размером 3x6 метров, реклама будет размещена на ситилайтах в центре Николаева, в том числе на улицах Соборной и Центральном проспекте. Всего планируется использовать 30 рекламных конструкций, среди которых 20 билбордов и 10 ситилайтов.