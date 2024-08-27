Пожар в монастыре в Одессе: детали от ГСЧС

Спасатели тушат пожар в монастыре в Одессе. Фото: ГСЧС Одесчины

Сегодня утром, 27 августа, в Одессе молния попала в купол Свято-Иверского мужского монастыря, повлекшего пожар. Благодаря оперативной работе спасателей, огонь удалось потушить, несмотря на значительные трудности.

Об этом во вторник, 27 августа, сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесчины.

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Огонь охватил площадь в 20 квадратных метров. Как сообщили спасатели, пожар был сложным, ведь для крупногабаритной техники ГСЧС не было путей подъезда. К счастью, возгорание удалось быстро взять под контроль, и последствия удара молнии 49 пожарных оперативно ликвидировали.

"На место сразу направились спасатели. Сложность тушения заключалась в том, что практически отсутствовали пути подъезда, а работать нужно было на высоте. Но нам удалось поставить крупногабаритную машину, коленчатый подъемник, с помощью которого спасатели и ликвидировали пожар на площади 20 квадратных". метров" , — сообщила пресс-секретарь ГСЧС Марина Аверина.