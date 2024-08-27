Пожар в монастыре в Одессе: детали от ГСЧС

Молния попала в купол — подробности пожара в Свято-Иверском монастыре в Одессе
Сегодня утром, 27 августа, в Одессе молния попала в купол Свято-Иверского мужского монастыря, повлекшего пожар. Благодаря оперативной работе спасателей, огонь удалось потушить, несмотря на значительные трудности.
Об этом во вторник, 27 августа, сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесчины.
Молния попала в купол
Огонь охватил площадь в 20 квадратных метров. Как сообщили спасатели, пожар был сложным, ведь для крупногабаритной техники ГСЧС не было путей подъезда. К счастью, возгорание удалось быстро взять под контроль, и последствия удара молнии 49 пожарных оперативно ликвидировали.
"На место сразу направились спасатели. Сложность тушения заключалась в том, что практически отсутствовали пути подъезда, а работать нужно было на высоте. Но нам удалось поставить крупногабаритную машину, коленчатый подъемник, с помощью которого спасатели и ликвидировали пожар на площади 20 квадратных". метров" , — сообщила пресс-секретарь ГСЧС Марина Аверина.
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Молния вызвала пожар в монастыре в Одессе. Фото: ГСЧС Одесчины
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Пожарный тушит возгорание в Одессе. Фото: ГСЧС Одесчины
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Спасатели работают на месте пожара в Одессе. Фото: ГСЧС Одесчины
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Пожарная техника на месте возгорания купола храма в Одессе. Фото: ГСЧС Одесчины
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