Пожежа у монастирі в Одесі: деталі від ДСНС

Рятувальники гасять пожежу у монастирі в Одесі. Фото: ДСНС Одещини

Сьогодні вранці, 27 серпня, в Одесі блискавка влучила в купол Свято-Іверського чоловічого монастиря, що спричинило пожежу. Завдяки оперативній роботі рятувальників, вогонь вдалося загасити попри на значні труднощі.

Про це у вівторок, 27 серпня, повідомили у пресслужбі ДСНС Одещини.

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Вогонь охопив площу у 20 квадратних метрів. Як повідомили рятувальники, пожежа була складна, адже для великогабаритної техніки ДСНС не було шляхів під'їзду. На щастя, загоряння вдалося швидко взяти під контроль, і наразі наслідки удару блискавки 49 вогнеборців оперативно ліквідували.

"На місце одразу направилися рятувальники. Складність гасіння полягала в тому, що практично були відсутні шляхи під'їзду, а працювати треба було на висоті. Але нам вдалося поставити великогабаритну машину, колінчатий підйомник, за допомогою якого рятувальники і ліквідували пожежу на площі 20 квадратних метрів", — повідомила речниця ДСНС Марина Аверіна.