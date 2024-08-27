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На Одещині сьогодні пролунає вибух — чи є небезпека

27 серпня 2024 10:37
Верзілова Єлизавета - редактор
Сьогодні на Одещині лунатимуть вибухи - у ДСНС назвали причину
Вибух від детонації. Ілюстративне фото: ArmyInform
Верзілова Єлизавета - редактор

На території одного з сіл Одеської області жителі звернулись до рятувальників через небезпечну знахідку. Там виявили боєприпас часів Другої світової війни, який рятувальники мають знищити сьогодні.

Про це у вівторок, 27 серпня, повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Одеській області.

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Що саме знайшли

В Одеській області у селі Тихе в полі було виявлено одну осколкову гранату Ф-1. Такий боєприпас активно застосовувався за часи Першої та Другої світових війн.

"Вилучення та знищення групою піротехнічних робіт заплановано на сьогодні", — повідомили відомстві.

Що робити, якщо знайшли боєприпас

Якщо снаряд пролежав у землі десятки років і не вибухнув, це не означає, що він безпечний. Навпаки, він стає більш небезпечним та може вибухнути від тертя, іскри чи удару.    

У разі виявлення підозрілих предметів:

  • Не торкайтеся підозрілих речей, вони можуть бути вибухонебезпечними;
  • повідомте про знахідку на лінію "101" або "102";
  • огородіть місце виявлення та не допускайте інших осіб до підозрілого предмета до прибуття поліції;
  • припиніть будь-які роботи в районі знахідки.

Пам’ятайте, що будь-які знахідки, схожі на боєприпаси або інші вибухонебезпечні предмети, мають бути знешкоджені лише спеціалістами.

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