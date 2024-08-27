Загроза з Чорного моря сьогодні: кораблі росіян готові до обстрілів

Росіяни готові до обстрілів з Чорного моря — скільки ракетоносіїв загрожує Одещині
В акваторії Чорного моря у вівторок, 27 серпня, зберігають присутність споряджені ракетоносії окупантів. Однак кораблі у акваторії Азовського та Середземного морів росіяни завели у пункти базування. Не варто забувати, що ворог може завдавати ударів навіть з військових портів, тож рівень загрози залишається високим.
Про це у вівторок, 27 серпня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.
Кораблі ворога в морях
- Чорне море — в акваторії чатує ворожий ракетоносій із загальним залпом до чотирьох "Калібрів".
- Азовське та Середземне моря — немає російського флоту.
Ракети "Калібр" на озброєнні ЧФ РФ
Калібр — це сімейство крилатих ракет, розроблених російським конструкторським бюро Новатор. Так, на озброєнні флоту РФ є:
- ракетні комплекси Калібр для озброєння підводних човнів (Калибр-ПЛЭ, експортне позначення Club-S);
- ракетні комплекси для озброєння бойових надводних кораблів (Калибр-НКЭ, експортне позначення Club-N).
На підводних човнах ракети стартують із торпедних апаратів калібру 533 мм з глибини 30-40 м. А на надводних кораблях — з підпалубних уніфікованих вертикальних пускових установок або з палубних установок. Згідно з інформацією, яка є у відкритих джерелах, дальність стрільби ракетами "Калібр" по морських цілях досягає 375 км, а по наземних — 2 600 км.
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