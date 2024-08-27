Загроза з Чорного моря сьогодні: кораблі росіян готові до обстрілів

Запуск ракети з морського носія. Ілюстративне фото: росЗМІ

В акваторії Чорного моря у вівторок, 27 серпня, зберігають присутність споряджені ракетоносії окупантів. Однак кораблі у акваторії Азовського та Середземного морів росіяни завели у пункти базування. Не варто забувати, що ворог може завдавати ударів навіть з військових портів, тож рівень загрози залишається високим.

Про це у вівторок, 27 серпня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Кораблі ворога в морях

Чорне море — в акваторії чатує ворожий ракетоносій із загальним залпом до чотирьох "Калібрів".

Азовське та Середземне моря — немає російського флоту.

Інформація про рух флоту Росії станом на 27 серпня. Фото: ВМС ЗС України

Ракети "Калібр" на озброєнні ЧФ РФ

Калібр — це сімейство крилатих ракет, розроблених російським конструкторським бюро Новатор. Так, на озброєнні флоту РФ є:

ракетні комплекси Калібр для озброєння підводних човнів (Калибр-ПЛЭ, експортне позначення Club-S);

ракетні комплекси для озброєння бойових надводних кораблів (Калибр-НКЭ, експортне позначення Club-N).

Інформація про ракети "Калібр". Фото: NV

На підводних човнах ракети стартують із торпедних апаратів калібру 533 мм з глибини 30-40 м. А на надводних кораблях — з підпалубних уніфікованих вертикальних пускових установок або з палубних установок. Згідно з інформацією, яка є у відкритих джерелах, дальність стрільби ракетами "Калібр" по морських цілях досягає 375 км, а по наземних — 2 600 км.