Угроза с Черного моря сегодня: корабли россиян готовы к обстрелам

Запуск ракет с морского носителя. Иллюстративное фото: росСМИ

В акватории Черного моря во вторник, 27 августа, сохраняют присутствие снаряженные ракетоносители оккупантов. Однако корабли в акватории Азовского и Средиземного морей россияне завели в пункты базирования. Не стоит забывать, что враг может наносить удары даже с военных портов, поэтому уровень угрозы остается высоким.

Об этом во вторник, 27 августа, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Черное море — в акватории подстерегает вражеский ракетоноситель с общим залпом до четырех "Калибров".

Азовское и Средиземное моря — нет российского флота.

Информация о движении флота России по состоянию на 27 августа. Фото: ВМС ВС Украины

Ракеты "Калибр" на вооружении ЧФ РФ

Калибр — это семейство крылатых ракет, разработанных российским конструкторским бюро Новатор. Так, на вооружении флота РФ есть:

ракетные комплексы Калибр для вооружения подлодок (Калибр-ПЛЭ, экспортное обозначение Club-S);

ракетные комплексы для вооружения боевых надводных кораблей (Калибр-НКЭ, экспортное обозначение Club-N).

Информация о ракетах "Калибр". Фото: NV

На подводных лодках ракеты стартуют с торпедных аппаратов калибра 533 мм из глубины 30-40 м. А на надводных кораблях - с унифицированных подпалубных вертикальных пусковых установок или с палубных установок. Согласно имеющейся в открытых источниках информации, дальность стрельбы ракетами "Калибр" по морским целям достигает 375 км, а по наземным — 2 600 км.