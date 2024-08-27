Отключение света в Одессе на 27 августа: адреса аварий

Ремонт электросетей. Фото: УНИАН

Сегодня, 27 августа, кроме стабилизационных отключений часть одесситов осталась без электричества еще и из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики работают на сетях, поэтому свет горожанам обещают вернуть к 19:00. Отметим, что время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом во вторник, 27 августа, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Где нет света из-за ремонта

Северный РЭС:

2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 7-я, 9-я Пересыпская — все дома;

Балтская дорога, 28;

Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42 — 103;

пер. Савранский (пер. Большевистский), 3 — 10;

Карышковского, 2 — 60;

1-й, 2-й, 3-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский пер. — все дома;

Жевахова гора, 3а, 4 — 81;

Рыночная, 7;

1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский пер. — все дома;

Локомотивная, 1 — 27;

9-я, 10-я, 11-я, 12-я, 14-я линия на жилом массиве — все дома;

Капитана Кузнецова, 69, 79, 80, 85, 89, 89а, 91а, 91б;

Леси Украинки, 78 — 102.

Южный РЭС:

Левитана, 123б;

просп. Свободы, 52.

Центральный РЭС:

Бреуса, 4 — 35;

Композитора Бортнянского (Кристалевского), 1а, 3, 26;

Живописная (Скворцова), 26 — 51;

пер. Фруктовый, 1 — 9;

Зеленая, 11.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом: