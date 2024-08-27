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В Одесской области двое мужчин до смерти забили односельчанина — как их наказал суд

27 августа 2024 07:21
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Как суд наказал двух мужчин, убивших односельчанина
Помещение, в котором произошло убийство. Фото: od.npu.gov.ua
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

В Одесской области двое жителей Измаильского района нанесли односельчанину травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Один из нападавших избивал из-за обиды, другой просто решил составить ему компанию.

Об этом в понедельник, 26 августа, сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали дела

В декабре 2022 года в одном из сел Килийской общины 48-летний местный житель сообщил полицейским, что пришел к своему 55-летнему знакомому домой и обнаружил его без признаков жизни. Тело покойного направили на судебно-медицинскую экспертизу. Согласно заключению эксперта, мужчина скончался от тяжких телесных повреждений в виде закрытой травмы грудной клетки с переломами ребер.

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что к смерти потерпевшего причастен заявитель и его 42-летний товарищ. Именно последний был инициатором избиения односельчанина, поскольку имел с ним конфликт.

В день совершения преступления младший по возрасту правонарушитель пошел домой к потерпевшему, чтобы обсудить конфликт, и пригласил с собой старшего товарища. Беседа с хозяином домовладения не сложилась, потому что инициатор разговора начал избивать его руками, ногами и древком от сапы, а впоследствии к избиению присоединился и мужчина, пришедший за компанию.

На следующий день последний вернулся на место преступления, обнаружил потерпевшего мертвым, известил полицию, но промолчал о случившемся накануне.

Полицейские доказали причастность к преступлению обоих визитеров. В ходе досудебного расследования допросили свидетелей, изъяли доказательства, провели ряд экспертных исследований, в частности, судебно-психиатрическое, которое установило, что правонарушители являются вменяемыми.

Фигурантам предъявили обвинения в причинении тяжких телесных повреждений, опасных для жизни в момент причинения, совершенных группой лиц, повлекших смерть потерпевшего (часть вторая статьи 121 Уголовного кодекса Украины).

Решение суда

На судебном заседании оба нарушителя не отрицали свою вину. Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказание: 42-летнему мужчине — восемь лет лишения свободы, а 48-летнему — пять лет лишения свободы.

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07:01 Система безопасности "ПриватБанка" допустила списание 250 тыс. грн клиента — детали

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